La ULE refuerza su "liderazgo" en enseñanza del chino en la World Chinese Language Conference

LEÓN 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León consolida su "liderazgo internacional" en la World Chinese Language Conference, donde el trabajo del Instituto Confucio fue reconocido como "un ejemplo destacado de colaboración académica y de intercambio cultural entre España y China".

El encuentro ha contado con la participación del vicerrector de Internacionalización y Compromiso Global, José Alberto Benítez-Andrades, que ha impartido la ponencia 'Localización y digitalización de la enseñanza del chino', en la que ha explicado el trabajo que la institución desarrolla en materia de innovación docente y producción de recursos localizados para el aprendizaje de lengua y cultura chinas.

Durante su intervención, Benítez-Andrades ha destacado que la localización y la digitalización "no son elementos accesorios, sino la vía para una enseñanza del chino más inclusiva, eficaz y evaluable fuera del contexto sinófono".

Asimismo, el vicerrector ha subrayado la proyección nacional alcanzada por iniciativas como la colección Camino al chino y la revista científica Sinología Hispánica, que han situado al Instituto Confucio de la ULE "como referente en este ámbito y un agente cultural y académico de relevancia nacional".

La presencia de la ULE en China se ha completado con una agenda institucional en la Universidad de Xiangtan, según ha informado la institución académica en un comunicado recogido por Europa Press.

En las reuniones que se han celebrado entre la Dirección y el Vicerrectorado de Internacionalización de la universidad asiática se han revisado los avances del Instituto Confucio y se han definido nuevas líneas de acción conjuntas en investigación, movilidad, docencia y producción editorial.

En este contexto, la directora del Área de Relaciones Internacionales y Compromiso Global, Sherman Farhad, ha desarrollado una sesión informativa dirigida a estudiantes y personal universitario con el objetivo de proyectar el trabajo del Instituto Confucio, difundir sus logros y promover nuevas vocaciones docentes vinculadas al centro.

Además, la delegación ha mantenido un encuentro en Pekín con una corporación educativa de la capital para presentar la Universidad de León como destino académico para estudiantes chinos y explorar oportunidades de cooperación en programas de movilidad y atracción de talento.