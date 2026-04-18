La ULE reúne a la élite nacional en la Olimpiada de Geografía entre mapas, satélites y talento joven

La ULE reúne este sábado a la élite nacional en la Olimpiada de Geografía entre mapas, satélites y talento joven - ULE

LEÓN, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de León (ULE) ha sido escenario este sábado de la Olimpiada Nacional de Geografía que, en su décimo séptima edición, ha reunido a un total de 55 estudiantes llegados de diferentes puntos de España para medir sus conocimientos entre mapas, imágenes de satélite y nuevas formas de lectura del territorio.

El representante de Aragón, David Vasco Amigo, se ha alzado con la victoria de una cita marcada por el alto nivel de los participantes, en la que la medalla de plata ha sido para Joan Barceló Mas, de Islas Baleares, mientras que el tercer puesto lo ha ocupado Gonzalo Fernández Cano, de Castilla-La Mancha.

Se trata de la primera vez que la Universidad de León acoge la fase nacional de este certamen, que permite poner en valor el papel del Departamento de Geografía y Geología en la organización de actividades académicas de alcance estatal, así como su implicación en el impulso y consolidación de los estudios de Geografía.

Además, la celebración de esta cita contribuye a reforzar la proyección de la titulación, favorecer la creación de redes de colaboración con otras instituciones y acercar esta disciplina a nuevos perfiles de estudiantes, según ha destacado la institución universitaria a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La entrega de premios ha estado presidida por la vicerrectora de Inclusión, Igualdad y Proyección Social de la ULE, Raquel Domínguez; el decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Javier Rodríguez; el director del Departamento de Geografía y Geología, Javier Santos; el director regional del Instituto Geográfico Nacional, Jorge Vicente; la vocal de la Asociación Española de Geografía, Olga de Cos, y el presidente del Colegio de Geógrafos, Juan José Moreno.

Tras la entrega de premios, los participantes han disfrutado de un itinerario geográfico por el entorno del parque de La Candamia, completando así una experiencia formativa que combina conocimiento, tecnología y observación directa del terreno.

IMPORTANCIA DE LAS HUMANIDADES

Durante la jornada del viernes el Aula Magna San Isidoro de la Universidad de León (ULE) acogió el acto solemne de graduación de los 105 egresados en el curso 2024/25 de la Facultad de Filosofía y Letras, que fue presidido por el Vicerrector de Actividad Académica, Julio Abad González, y por el decano del centro, José Javier Rodríguez González.

Tras las palabras de bienvenida y felicitación, a cargo del vicerrector, el secretario académico de la facultad, Andrés Fernández Ramos, dio lectura a la memoria del curso, y destacó el incremento del dos por ciento en el número de alumnos matriculados con respecto al anterior curso, lo que elevó la cifra total a 1016, de los cuales 195 fueron de nuevo ingreso.

Seguidamente tomó la palabra la catedrática de Historia del Arte María Victoria Herráez Ortega, que fue la encargada de impartir una conferencia titulada 'Caminamos a hombros de gigantes', en la que recordó cuando comenzó a trabajar tras concluir sus estudios, habló de la catedral de León, a la que definió como "una enciclopedia ilustrada que informa de un sinfín de aspectos técnicos y materiales", y animó a los egresados en el momento en que se inician su 'misión como profesionales', a quienes dijo que "la sensibilidad y la capacidad crítica que habéis adquirido en estos años de estudio, son vuestros mejores valores".

En el transcurso de la ceremonia, y tras la intervención de Paz Ibáñez Gabás y Alberto Santos Alonso, como representantes del estudiantado egresado, se hizo entrega del premio a los estudiantes con mejor expediente académico.

También recibieron sus diplomas todos los egresados en el curso 2024-25, de los seis grados que se imparten en la facultad: Historia (339, Historia del Arte (20), Lengua Española y su Literatura (10), Filología Moderna: Inglés (15), Geografía y Ordenación del Territorio (tres) e Información y Documentación (24).

La ceremonia finalizó con la clausura a cargo de vicerrector y decano, y la interpretación del 'Gaudeamus Igitur', a cargo de las Juventudes Musicales de la Universidad de León.