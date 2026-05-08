El ULE Sprint refuerza el papel de la Universidad de León en la élite nacional del atletismo femenino

El vicerrector de Estudiantes, Deporte y Cultura de la ULE, Diego Soto (centro izquierda), con integrantes del equipo femenino del ULE Sprint Atletismo. - ELIAS CASTRO

LEÓN 8 May. (EUROPA PRESS) -

El equipo femenino del ULE Sprint Atletismo ha efectuado un "brillante inicio" en la Liga Iberdrola de División de Honor, por lo que la Universidad de León ha destacado el esfuerzo, compromiso y papel de las participantes como "embajadoras" del deporte universitario en el ámbito nacional.

El vicerrector de Estudiantes, Deporte y Cultura, Diego Soto, ha tenido palabras de reconocimiento para el equipo durante el encuentro que ha mantenido con las integrantes del club, a las que ha trasladado el valor de su trabajo y dedicación, que han permitido situar al atletismo leonés entre los "referentes" del panorama nacional.

Durante el encuentro Soto ha subrayado la importancia del deporte en el ámbito universitario como espacio de formación en valores como el esfuerzo, la superación, el trabajo en equipo y la constancia, "fundamentales" en el desarrollo personal y académico del estudiantado, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Asimismo, ha destacado que el deporte universitario contribuye a la formación integral de los estudiantes, al tiempo que refuerza la proyección de la Universidad de León en el ámbito competitivo nacional.

El ULE Sprint Atletismo firmó recientemente una destacada actuación en la primera jornada del Campeonato de España de Clubes - Liga Iberdrola de División de Honor, al lograr una victoria "histórica" en su grupo que consolida su posición entre los equipos más competitivos del atletismo femenino nacional.

Este resultado supone "un hito" en la trayectoria del club, que afianza su crecimiento deportivo y refuerza la presencia de la Universidad de León en el ámbito del deporte de alto nivel.