ULE se suma al proyecto 'España en Libertad' con actividades la próxima semana por el aniversario de la muerte de Franco

Facultad de Filosofía y Letras de la ULE, que acogerá algunas de las actividades programadas para conmemorar los 50 años de la muerte de Francisco Franco. - ULE

LEÓN 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El área de Historia Contemporánea de la Universidad de León (ULE) se suma al proyecto 'España en Libertad' para la conmemoración nacional del 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, con un programa de actividades académicas y culturales que se desarrollarán la próxima semana.

Este proyecto, promovido por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y el Comisionado para la celebración de los 50 años de democracia, tiene como objetivo celebrar la transformación democrática de España desde 1975, reconociendo los avances sociales, políticos y culturales alcanzados.

Asimismo, pretende homenajear a quienes hicieron posible la democracia, desde figuras individuales hasta colectivos e instituciones y educar a las nuevas generaciones en los valores democráticos y en la importancia de la libertad y la convivencia, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

En este contexto, el área de Historia Contemporánea de la ULE ha diseñado un programa que refleja estos mismos principios, bajo el lema '50 años de la muerte de Franco. Recordemos la dictadura, celebremos la libertad'. Las actividades se desarrollarán en la Facultad de Filosofía y Letras del Campus de Vegazana y la Fundación Sierra Pambley.

ACTIVIDADES

En concreto, tendrá lugar el seminario académico 'Dictadura y democracia. Medio siglo de España, 1931-1982', con ponencias sobre la sublevación militar de 1936, la represión franquista, el papel de las mujeres durante el franquismo y el final de la dictadura e inicio de la transición democrática.

Las ponencias serán impartidas por los profesores del área de Historia Contemporánea Jesús Castrillo Yagüe, Javier Rodríguez González, Ana Cristina Rodríguez Guerra, Beatriz García Prieto y Francisco Carantoña Álvarez, los días 17 y 19 de noviembre, de 18.00 a 20.00 horas, en el salón de grados de la Facultad de Filosofía y Letras.

Además, tendrá lugar la conferencia 'Franco a los 50 años de su muerte: el Caudillo convertido en un producto viral', a cargo de la profesora Matilde Eiroa San Francisco el día 20 de noviembre a las 12.00 horas en el salón de grados de la Facultad de Filosofía y Letras.

Por otra parte, se celebrará la mesa redonda 'De la dictadura a la democracia: revisión histórica a los 50 años de la muerte de Franco', con la participación de los profesores Francisco Carantoña, Javier Rodríguez González y Beatriz García Prieto. Será el día 20 de noviembre en el salón de actos de la Fundación Sierra Pambley a partir de las 19.30 horas.

REFLEXIÓN CRÍTICA SOBRE EL PASADO RECIENTE

La organización de estas actividades, todas ellas abiertas al público, ha explicado que con estas iniciativas se persigue fomentar una reflexión crítica sobre el pasado reciente de España, en línea con el Deber de Memoria recogido en la Ley 20/2022 de Memoria Democrática.

Además, la ULE pretende reafirmar su compromiso con la divulgación histórica "rigurosa", la memoria democrática y la formación de una ciudadanía "consciente y comprometida con los valores de libertad, justicia y democracia".

La programación de estos actos ha sido posible gracias al apoyo del Instituto de Humanismo y Tradición Clásica de la ULE, la Subdelegación del Gobierno en León, así como la Facultad de Filosofía y Letras y la Fundación Sierra Pambley, que han cedido sus espacios para la celebración de las actividades.