La ULE visibiliza el papel de las mujeres en la Transición y reivindica la figura de la leonesa Gloria Begué

La Facultad de Derecho de la ULE ha acogido una actividad para visibilizar el papel de las mujeres en la Transición española. - ULE

LEÓN 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La visibilización del papel de las mujeres en la construcción de la democracia española y la necesidad de seguir impulsando su proyección en los ámbitos político y jurídico han centrado la actividad organizada por el Grupo de Innovación Docente (GID) 'DereconULe' de la Universidad de León (ULE) con motivo del Día Internacional de la Mujer, en la que también se ha reivindicado la figura de la leonesa Gloria Begué.

Bajo el título 'Mujeres parlamentarias e influyentes de la Transición Democrática española', la iniciativa se enmarca en el proyecto 'Diálogos Constitucionales: la transición en positivo', dirigido por la profesora Tamara Álvarez Robles, y se ha desarrollado en colaboración con la Cátedra de Derecho Parlamentario que dirige Esther Seijas Villadangos.

La actividad ha tenido como objetivo reconocer y poner en valor el papel desempeñado por las mujeres parlamentarias en las Cortes Constituyentes, protagonistas fundamentales del proceso de construcción democrática en España, así como destacar la figura de la leonesa Gloria Begué Cantón, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Begué fue la primera magistrada y vicepresidenta del Tribunal Constitucional (1980-1989), senadora por designación regia en la legislatura constituyente (1977-1979), primera mujer catedrática en una facultad de Derecho (como catedrática de Economía Política y Hacienda Pública en la Universidad de Salamanca) y también la primera decana en la Universidad española.

La actividad ha consistido en un trabajo de investigación desarrollado por el estudiantado integrante del GID DereconULe, centrado en la elaboración de fichas individuales dedicadas a las 27 parlamentarias (diputadas y senadoras) que formaron parte de las Cortes Constituyentes. A través de este proceso los alumnos han profundizado en sus trayectorias personales, su labor política y su contribución a los debates constitucionales que marcaron la Transición democrática.

MURAL EXPOSITIVO

El resultado de este trabajo se ha plasmado en un mural expositivo instalado en el hall de la Facultad de Derecho, donde permanecerá visible durante todo el mes de marzo. La exposición pretende no solo difundir el conocimiento generado en el aula, sino también contribuir a la memoria democrática y destacar la relevancia de estas mujeres en un momento "clave" de la historia constitucional española.

Con esta iniciativa la ULE pretende reforzar su compromiso con la innovación docente, la investigación formativa y la promoción de los valores constitucionales, al integrar la perspectiva de género en el análisis de la Transición democrática y fomentar la reflexión crítica en el marco de la conmemoración del 8M.