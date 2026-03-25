La UME logra taponar la fuga de gas natural licuado en Fuentes de Béjar (Salamanca)

La UME tapona la fuga de gas natural en Fuentes de Béjar (Salamanca) y baja el riesgo - UME

Se mantiene cortada la A-66 y activo el nivel 2 del Plancal de la Junta

FUENTES DE BÉJAR (SALAMANCA), 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El equipo de intervención del Grupo de Intervención en Emergencias Tecnológicas y Medioambientales (Gietma) de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha logrado taponar la fuga de gas natural licuado en un complejo agroalimentario de Fuentes de Béjar (Salamanca), lo que implica la mejora de la situación.

La UME ha informado, a través de una publicación en su perfil de la red social 'X' de la que se hace eco Europa Press, de que el mencionado equipo ha conseguido en la mañana de este miércoles taponar la fuga.

Asimismo, la directora de la Agencia de Protección Civil y Emergencias de Castilla y León, Irene Cortés Calvo, ha señalado que tras la celebración del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) a las 13.00 horas, se ha constatado que la fuga está controlada y queda "muy poco" en el depósito, mientras el gas que habíe en la cisterna del camión se trasvasa al depósito "en buen estado".

"El riesgo es menor", ha asegurado Cortés, que ha precisado, asimismo, que se mantiene en nivel 2 el Plan de Protección Civil ante Emergencias por Accidentes en el Transporte de Mercancías Peligrosas (Plancal) de la Junta activado el martes 24, cuando tuvo origen la fuga.

Como consecuencia de las labores de intervención, el tráfico también se mantiene cortado en la autovía A-66, desviado por rutas alternativas, mientras el envío de mensajes a través de sistema 'Es-Alert' se ha suspendido.

En la zona permanece desplegado un Puesto de Mando Avanzado y permanecen, asimismo, las recomendaciones a los ciudadanos de mantenerse alejados del lugar del incidente, cerrar puertas y ventanas de sus viviendas y evitar circular por las inmediaciones del complejo.

En el operativo participan efectivos de la UME, los Bomberos de la Diputación de Salamanca y la Guardia Civil.