La UME realiza "ataques directos" al incendio para defender a la población de Turienzo Castañero (León) - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

LEÓN 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los efectivos de la Unidad Militar de Emergencia (UME) han realizado trabajos de "ataque directo" al incendio forestal durante la noche para llevar a cabo la defensa de la población de Turienzo Castañero.

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León dio la orden de desalojar a cerca de 200 vecinos de las localidades de San Pedro Castañero y Turienzo Castañero, en el municipio de Castropodame, ante el avance del incendio forestal declarado en la zona bajo la denominación de Villaverde de los Cestos, que se encuentran en Índice de Gravedad Potencial 2 (IGR-2).

Precisamente, el Ejecutivo autonómico ha declarado el IGR 2 hace unas horas en este incendio al suponer una "amenaza seria" a poblaciones que exija medidas de socorro a la población o protección de bienes.

Se trata de un fuego en el que trabaja más de una veintena de medios aéreos y terrestres para sofocar un fuego declarado este miércoles, 22 de julio, en la localidad leonesa de Villaverde de los Cestos.