Unanimidad en el Ayuntamiento de Valladolid para reclamar a la TGSS que retome las obras en San Juan de la Cruz

Imagen de archivo.

VALLADOLID, 29 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de Valladolid ha acordado este lunes por unanimidad y a propuesta del Grupo Municipal Popular instar a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) a agilizar los trámites para retomar las obras del punto de atención ciudadana que proyecta desde hace años en el solar del antiguo colegio San Juan de la Cruz, en el barrio de La Rondilla.

Este ha sido uno de los asuntos abordados en la sesión ordinaria del Pleno que se ha celebrado en la mañana de este lunes en el Ayuntamiento de la capital, la última del año 2025 y correspondiente al mes de diciembre, en la que se han debatido un total de seis mociones, así como diversas cuestiones y preguntas de control al gobierno municipal. Todo ello se ha extendido durante unas cinco horas.

El Grupo Municipal Popular proponía una única moción en este Pleno dirigida a reclamar a la Seguridad Social que agilice la recuperación del contrato de obras del edificio que construía en el barrio de La Rondilla, que llevan paralizadas desde 2021 y que el pasado mes de agosto se conoció que el organismo estatal había desistido del segundo proceso de licitación, con intención de iniciar un tercero.

En el debate, los grupos que conforman el equipo de Gobierno han responsabilizado de la demora en este proyecto a los gobiernos del Partido Socialista argumentando que en 2019 el exalcalde Óscar Puente y el entonces director de la Seguridad Social, Javier Aibar, presentaron una modificación del proyecto de centro de atención ciudadana, que cabe recordar que había sido iniciado tres años antes por el también exdirector de la TGSS, el 'popular' Tomás Burgos.

Este largo proceso ha generado una espera por parte de los ciudadanos del barrio, que ha sido también reconocida por los grupos municipales, y especialmente del lado de la oposición, que ha recordado la "lucha vecinal" que mantuvieron durante años para oponerse en primer lugar al posible derribo del antiguo colegio y para reclamar después que se creara en el lugar una dotación para los vecinos del barrio.

La edil socialista Rosario Chávez ha reprochado que el antiguo colegio fue derribado "por el Partido Popular" durante la etapa de Francisco Javier León de la Riva en la Alcaldía. "Bienvenidos a reclamar ahora lo que no supieron defender cuando gobernaban", ha apostillado la concejal.

Este cruce de críticas no ha impedido que las cuatro formaciones se hayan puesto de acuerdo en la reclamación a la Seguridad Social por unanimidad, lo que la portavoz del Grupo Municipal Popular, Blanca Jiménez, ha comparado con "un regalo de Navidad".

La portavoz del PP ha recordado no obstante que las formaciones de izquierdas "dejaron claro en sus programas electorales" de 2015 que no estaban de acuerdo en que el Ayuntamiento cediera el edificio a la seguridad social, pero "cambiaron de opinión rápido" cuando el exalcalde del PSOE presentó el proyecto que se comenzó a ejecutar en 2020 pero en el que apenas se ha avanzado entre "un largo listado de decisiones y gestiones que no han salido muy bien".

EL AYUNTAMIENTO, EN CONTRA DE LA BALIZA V16

La otra moción que ha salido adelante, además de una en la que se han tomado algunos acuerdos parciales para defender la actuación de la decana de Filosofía y Letras de la UVA ante las "coacciones y amenazas" de personas de supuesta ideología de extrema derecha, ha sido la que promovía el Grupo de Vox para reclamar al Gobierno de España la suspensión de la obligatoriedad de la baliza V16, de la cual consideran que sólo se beneficia el Gobierno de España en términos de recaudación.

El concejal 'popular' Alberto Gutiérrez se ha mostrado en sintonía con esta posición de Vox ante las dudas que consideran que existen sobre el sistema que será obligatorio en todos los vehículos españoles a partir del 1 de enero.

El PSOE y VTLP no han estado de acuerdo con esta propuesta e incluso el edil socialista Luis Vélez lo ha definido como una imprudencia ante una medida que considera que se dirige a mejorar la seguridad de los conductores y ocupantes de vehículos.

En cuanto a mociones rechazadas, los grupos que forman el equipo de Gobierno han descartado la propuesta del Grupo Socialista para solicitar un informe de actualización sobre el estado del aparcamiento público de la Plaza Mayor y elaborar un proyecto de obra que permita resolver los problemas de filtraciones y estructurales que presenta, con un coste aproximado de 1,5 millones de euros.

El Grupo Socialista ha apuntado a la "falta de interés" que han mostrado PP y Vox por esta infraestructura desde que en el año 2022 fue recuperada su gestión por parte del anterior equipo de Gobierno formado por PSOE y VTLP, cuando las formaciones de centro derecha se opusieron.

El concejal de Vox Alberto Cuadrado ha asegurado que existía un supuesto informe en el Ayuntamiento de Valladolid desde el año 2021, cuando todavía gobernaban los socialistas y VTLP, que alertaba del mal estado de la cubierta y, ha interpretado, la causa podía ser la mala ejecución de las obras de modificación de los accesos al parking, ejecutadas por el Ayuntamiento en 2019, también durante la etapa de Óscar Puente como alcalde.

En el debate, la alusión del edil del PP Alberto Gutiérrez a la gestión en Auvasa del actual director de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, y a las supuestas consecuencias que tiene ahora, entre las que ha incluido la necesidad de abordar esta actuación en el aparcamiento de la Plaza Mayor, ha generado un cruce de críticas entre Gutiérrez y Vélez.

El edil socialista ha recordado que el del PP criticaba al gerente de Auvasa por vivir en Madrid cuando él, asevera, también residía en la capital de España, y Gutiérrez ha defendido que el hecho de que su mujer y su hija vivan en la capital de España no significa que él no resida en la ciudad vallisoletana. De hecho, ha agradecido que el Grupo Socialista exponga esto "a la cara" y no en las redes sociales y con "un pseudónimo".

Por otro lado, se ha rechazado la propuesta del PSOE para que el Ayuntamiento reclame a la Junta de Castilla y León la declaración de Valladolid como zona tensionada en el mercado de la vivienda, propuesta defendida por la presidenta de la Federación de Asociaciones Vecinales, Margarita García.

NUEVO MODELO DE INFORMACIÓN AL CIUDADANO SOBRE OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA

En el caso de la propuesta de VTLP para que el Ayuntamiento articule sistemas de indemnizaciones a negocios situados en calles afectadas por obras urbanas durante al menos tres meses, las propuestas han quedado relegadas por dos enmiendas presentadas por Vox y que ha apoyado el PP.

En una de ellas se ha acordado que el Ayuntamiento estudiará durante el año 2026 diferentes mecanismos regulares de compensación a los perjuicios causados por las obras de larga duración a los comercios y negocios, tales como subvenciones, bonificaciones de tributos, o lanzamiento de campañas especiales de dinamización, con objeto de que puedan traducirse en la creación de las partidas presupuestarias específicas correspondientes.

Si bien se ha rechazado con los votos del equipo de Gobierno aprobar una convocatoria de subvenciones en este tipo de calles y mejorar la coordinación y mejorar la previa comunicación de las obras municipales, el concejal de Medio Ambiente ha apuntado que se va a comenzar a difundir, en zonas afectadas por obras, un nuevo modelo de información a la ciudadanía con esas afecciones al tráfico y a la vía pública.

Lo que sí que se ha aprobado, con los votos de Vox y PP, es instar al Ministerio de Transportes ha establecer indemnizaciones a negocios afectados por las futuras obras de la estación Campo Grande, cuya duración se prevé por encima de los tres años.