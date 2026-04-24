Unanimidad en la Diputación de Valladolid para complementar el PERTE de digitalización del ciclo del agua

Pleno de la Diputación de Valladolid en abril de 2026. - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Todos los grupos políticos presentes en el Pleno de la Diputación Provincial de Valladolid han apoyado de forma unánime la propuesta del PSOE para poner en marcha un proyecto complementario al PERTE del ciclo del agua para la instalación de contadores digitales de agua en todos los municipios y entidades locales, con una enmienda del PP que matiza que se abordará una vez concluya la renovación actualmente en marcha en 169 municipios.

Las cuestiones hídricas han centrado dos de las proposiciones que se han tratado en el Pleno celebrado este viernes, correspondiente al mes de abril, ya que también se ha debatido sobre la actuación de tala de arbolado en el entorno del ramal de Campos del Canal de Castilla. Junto a ello, se han abordado también la eliminación de gastos superfluos y la accesibilidad universal de las personas sordas en los actos institucionales y servicios de la Diputación de Valladolid", que también se ha aprobado por unanimidad.

El Grupo Provincial Socialista reclamaba la puesta en marcha de un proyecto complementario al PERTE del agua que tiene en marcha la Diputación provincial actualmente para completar la instalación de contadores digitales de agua en los 169 municipios incluidos en el PERTE y por los que se hayan quedado fuera de éste mecanismo.

La diputada del PSOE Dolores Mayo ha explicado que su grupo conoce el PERTE en el que sí que participa la Diputación, que ha derivado en el plan conocido como Gesaguavall, en el que se destinan casi 10 millones de euros a actuaciones en 169 municipios, incluida la renovación de 21.000 contadores digitales individuales.

Pero ha advertido de que esa cifra, aunque llega al "75 por ciento de los pueblos" de la provincia, supone "sólo un 30 por ciento de los contadores" existentes. Sin embargo, ha lamentado que la Institución provincial no ha optado al "tercer PERTE" puesto en marcha por el Gobierno de España con fondos europeos.

El diputado del equipo de Gobierno Fernando Esteban Valverde ha comenzado por destacar el "impacto muy significativo" que tiene el proyecto en marcha en la red del agua en la provincia, con "un cambio de planteamiento" que permitirá a muchos municipios pequeños contar con "herramientas similares a las de las grandes ciudades", como los contadores digitales o los medidores que detectan averías inmediatamente.

Esteban ha descartado solicitar "otro PERTE" porque asegura que la Diputación ya no tiene "capacidad", no sin antes recordar que es "la única administración local de Castilla y León" que ha puesto en marcha un plan como Gesaguavall, pero ha mostrado disposición a complementar la inversión en marcha.

El servicio, ha explicado, tiene "pormenorizada" la inversión de unos 12 millones de euros para sustituir contadores, que supondría continuar la instalación actual con otros 52.446 aparatos individuales, si bien ha matizado que para ponerlo en marcha será necesario esperar a la resolución de la ejecución y la certificación del plan que se lleva a cabo actualmente.

Por eso, ha planteado una enmienda de adición para que a la propuesta del PSOE se añada el matiz de "una vez finalizada ejecutada y resuelta la inversión de digitalización en marcha".

Todo ello, ha explicado, supondrá según la previsión del servicio un plazo de un año, de modo que se llevará ya a la próxima legislatura.

Mientras tanto, los grupos municipales de Toma la Palabra y de Vox aunque han advertido, en el caso de la formación de izquierdas, que los municipios desde su "autonomía" decidieron si incorporarse o no al plan de la Diputación de Valladolid y ha añadido que sólo siete de los interesados se quedaron fuera, y algunos de ellos porque retiraron su adhesión.

Mientras tanto el diputado de Vox Mario de Fuentes ha apoyado la actuación de la Diputación, pero ha advertido de que "no puede ser café para todos porque no todos los casos son iguales". En concreto, ha señalado que algunos municipios, los que tienen servicios externalizados, ya habían digitalizado sus contadores y por eso no han accedido al PERTE.

En un asunto que ha dejado un debate más polémico, los 'populares' reclamaban a la CHD que paralice y "reconsidere" las talas "masivas" de árboles en las riberas del Canal de Castilla, donde aseguran que se prevé eliminar 17.000 ejemplares de árbol, algo que advierten de que si se ejecuta todo a la vez puede "transformar de manera irreversible" el paisaje, y afectar a la diversidad e incluso al turismo del Canal de Castilla.

El portavoz socialista Francisco Ferreira ha reprochado el carácter, a su juicio, "político" de la proposición, cuando ha defendido que la actuación responde "exclusivamente a cuestiones técnicas" y los árboles a talar están identificados de manera precisa por funcionarios de la CHD. De hecho, ha reprochado que "detrás" de la proposición del PP observa la intención de "atacar al Gobierno de España".

El diputado del PP ha defendido que coinciden con el objeto de la actuación, incluso con "la necesidad de talar los árboles" para la mejor conservación del espacio, pero no comparten la forma, de modo que ha considerado "de sentido común" ejecutar la actuación "en ocho, diez o doce años". "El Gobierno de España solo acierta cuando rectifica", ha ironizado.

Esteban también ha agradecido el presupuesto que ha anunciado la CHD, y que ha ensalzado Francisco Ferreira, con una inversión de 6,5 millones de euros para poner en valor el canal en 16 municipios en el ramal de campos.

El PSOE ha sido el único grupo que se ha opuesto a la propuesta del PP, ya que Vox, e incluso TLP, cuyo diputado Julio Pereda ha calificado de inaceptable la tala de tantos ejemplares, en un lugar que "debe ser una lengua verde que vertebra el territorio, un espacio biodiversidad, para una comarca en la que no abundan zonas verdes".

La propuesta que llevaba al Pleno la formación de izquierdas, para favorecer la accesibilidad universal de las personas sordas en los actos institucionales y servicios de la Diputación también se ha aprobado, por unanimidad, con una moción del PP que ha sustituido dos de los puntos, para incluir que la adaptación a la lengua de signos en los vídeos institucionales, campañas y demás sea progresiva y también un incremento de dotación económica destinada a los servicios de interpretación.

Un representante de la Federación de Personas Sordas acompañado por una intérprete, han estado presentes en la sesión y han agradecido la disposición de los grupos así como la aprobación de la propuesta.

Por otro lado, el Pleno ha rechazado la proposición de Vox dirigida a "la reducción del gasto superfluo y la priorización del gasto provincial en la asistencia y cooperación municipal", con las habituales críticas del diputado Mario de Fuentes a las subvenciones nominativas. Aunque el Grupo Socialista, inicialmente, ha planteado la posibilidad de incluir enmiendas, pero finalmente el diputado Luis Gómez Potente ha descartado hacerlo porque veía en la propuesta de Vox una "involución".

En el apartado de preguntas, el diputado de Vox Luis Carlos Giménez Balmori ha cuestionado sobre dos obras incluidas en la exposición que se puede ver en la sala de Pimentel llamada 'La voz humana', pues su representación de crucifixiones de una manera abstracta y personal resulta "provocador e inoportuna" a juicio del grupo y de personas y entidades que afirman que han trasladado quejas.

La diputada de Cultura Yolanda Burgoa ha defendido que el protocolo para la puesta en marcha de la muestra ha seguido los pasos establecidos en la Diputación, al tiempo que ha defendido la libertad del artista que "en ningún momento quería herir sentimientos". También ha considerado que "no es de muy buen cristiano" hacerse eco de esta polémica" para "buscar confrontación".