Unanimidad en el pleno de Diputación de Zamora para pedir al Gobierno el restablecimiento de los trenes suprimidos

Pleno de la Diputación de Zamora. - DIP ZAMORA

ZAMORA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Zamora ha exigido este viernes al Gobierno de España y a Renfe el restablecimiento de los trenes perdidos en la provincia zamorana. Todos los grupos políticos presentes en la sesión - Partido Popular, PSOE, Izquierda Unida y Zamora Sí - han votado a favor de esta propuesta defendida por el PP al hilo de las "supresiones de servicios" sufridas por la provincia en los últimos años.

La iniciativa, defendida por el portavoz del grupo popular, Víctor López de la Parte, ha denunciado el "progresivo deterioro de las conexiones ferroviarias que ha sufrido la provincia desde el año 2020, una situación que afecta tanto a la capital zamorana como al conjunto del territorio provincial y, de manera especialmente grave, al medio rural".

La moción aprobada por el Pleno señala que Zamora "ha venido padeciendo en los últimos años una reducción paulatina de servicios ferroviarios esenciales, tanto en frecuencias como en tiempos y posibilidades de conexión, lo que ha generado una creciente preocupación entre los usuarios habituales del tren y numerosos colectivos sociales y económicos de la provincia".

"Entre las decisiones más cuestionadas se encuentra la supresión, desde junio de 2025, de dos paradas del AVE en la estación de Sanabria AV de Otero de Sanabria, una medida que supuso un importante perjuicio para los vecinos de la comarca sanabresa y para el conjunto de usuarios del noroeste provincial".

A eso se suman ahora nuevos recortes anunciados a partir del próximo 20 de mayo. En concreto, Renfe prevé eliminar la frecuencia que actualmente parte desde Zamora a las 8.43 horas y llega a Madrid antes de las diez.

La Diputación considera que "esta modificación no responde a las necesidades reales de los usuarios zamoranos y supone un nuevo retroceso en la calidad del servicio ferroviario prestado a la provincia".

El texto ha contado incluso con el respaldo de los socialistas, cuya portavoz, Sandra Veleda, ha destacado el apoyo del PSOE a lo que es bueno para la provincia "sin intereses partidistas".

Más allá del tema del tren, la sesión ha servido también para aprobar la adjudicación a Caja Rural de Zamora del contrato del servicio bancario itinerante que, durante los próximos cuatro años, atenderá al menos una vez al mes a los municipios que padecen la exclusión financiera.

El coste para la Diputación será de 1,3 millones y el servicio se prestará desde septiembre de este año hasta septiembre de 2030.