Unicaja contará con un expositor en Salamaq 2025 para asesorar a agricultores y ganaderos

Archivo - Unicaja, presente en Salamaq con un expositor para apoyar a agricultores y ganaderos - UNICAJA - Archivo

SALAMANCA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unicaja estará presente en la feria Salamaq 2025 con un expositor de 60 metros cuadrados en el que expertos de la entidad asesorarán sobre la amplia gama de productos y servicios financieros especialmente concebidos para los profesionales de la agricultura y la ganadería.

Con esta propuesta, la entidad muestra su apoyo al sector agrícola, ganadero y alimentario que acude a la cita que se celebrará en el Recinto Ferial de Salamanca desde este jueves, 4 de septiembre, hasta el día 8.

En concreto, Unicaja contará con un espacio de 60 metros cuadrados, ubicado en el Pabellón Central del recinto ferial, donde los expertos informarán sobre productos y servicios, además de escuchar "las necesidades e inquietudes reales del sector", según ha indicado la entidad en un comunicado recogido por Europa Press.

Entre otros temas, Unicaja pretende concienciar nuevamente de la importancia de contar con seguros agrarios, de la Política Agraria Común (PAC) y del Instrumento Financiero de Gestión Centralizada (IFGC) de Castilla y León.

Para ello, ha programado en su stand dos conferencias, que tendrán lugar el jueves 4 y el viernes 5, y serán impartidas por responsables de la aseguradora Caser y de la Sociedad Estatal de Caución Agraria (Saeca).

En este contexto, la entidad financiera ha recordado que la Comunidad fue una de sus regiones de origen, sobre todo en campañas como la correspondiente a la domiciliación de las ayudas de la PAC y la opción de facilitar el anticipo del importe con préstamos en condiciones favorables, además de asesoramiento, gestión y tramitación personalizada de sus expedientes de solicitud. En total, para este año se habilitó una línea de préstamos preconcedidos de 1.000 millones de euros.

Asimismo, el esfuerzo comercial llevado a cabo en Castilla y León, con mejoras en los procesos de contratación en oficina, permitió conceder un 50 por ciento más de este tipo de créditos respecto al ejercicio anterior.

Por otra parte, Unicaja colabora con la Consejería de Agricultura en el denominado Instrumento Financiero, dentro de su nuevo plan que sirve para dar crédito al sector agrícola y ganadero de la región. La previsión es que se formalicen más de 500 millones de préstamos garantizados, en condiciones competitivas, y con variedad de plazos y finalidades.