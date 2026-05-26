Unicaja y la Denominación de Origen Bierzo firman un acuerdo para apoyar la actividad de las bodegas

El director territorial de Noroeste de Unicaja, Manuel Rubio, y el presidente del Consejo Regulador de la DO Bierzo, Adelino Pérez. - UNICAJA

LEÓN 26 May. (EUROPA PRESS) -

Unicaja ha firmado un acuerdo de colaboración con el Consejo Regulador de la Denominación de Origen (DO) Bierzo para apoyar la actividad de las bodegas que integran esta denominación y acompañarlas en el desarrollo de su negocio mediante soluciones financieras y de asesoramiento adaptadas a sus necesidades.

En virtud de este acuerdo, la entidad pone a disposición de las bodegas un catálogo específico de productos y servicios, que incluye soluciones de financiación, liquidez e inversión, así como asesoramiento especializado con el objetivo de facilitar la gestión diaria, apoyar la toma de decisiones y contribuir a un crecimiento sostenible.

Esta alianza se enmarca en la estrategia de Unicaja de acompañar a sectores con fuerte arraigo territorial y un papel relevante en la generación de empleo y valor añadido, como es el sector vitivinícola, fundamental para la economía y la identidad de la comarca del Bierzo, han informado a Europa Press fuentes de la entidad.

El acuerdo ha sido suscrito por el director territorial de Noroeste de Unicaja, Manuel Rubio, y por el presidente del Consejo Regulador de la DO Bierzo, Adelino Pérez.

Rubio ha destacado que este acuerdo "refleja el compromiso de la entidad con el desarrollo económico y social de los territorios en los que está presente, como El Bierzo, una comarca con identidad propia y un tejido productivo estrechamente vinculado a su entorno y con una trayectoria consolidada, como es el sector vitivinícola".

SECTOR "ESTRATÉGICO"

En este sentido, ha puesto en valor la labor que realiza la DO Bierzo, que representa el "arraigo" de un sector "estratégico" para la comarca. "Apoyar a la DO Bierzo supone respaldar un modelo basado en la calidad, el origen y el valor añadido y facilitar que puedan afrontar sus retos con mayor seguridad y planificación", ha añadido.

Por su parte, Adelino Pérez ha resaltado que este acuerdo supone "una herramienta útil para que las bodegas de la DO Bierzo puedan afrontar con más garantías sus necesidades de financiación, inversión y gestión diaria, en un contexto en el que la planificación y el acceso a asesoramiento especializado son fundamentales para seguir creciendo".

Asimismo, ha subrayado que la colaboración con una entidad con presencia y conocimiento del territorio contribuye a "reforzar" el desarrollo del sector vitivinícola berciano, que ha señalado es "clave" para la economía, el paisaje y la identidad de la comarca.

Unicaja ha incidido en que mantiene un firme compromiso con los territorios en los que está presente, a través del apoyo a iniciativas que contribuyen a dinamizar la economía y el tejido social. En este contexto, la entidad mantiene una estrecha vinculación con la comarca de El Bierzo, acompañando a empresas, autónomos y familias.

Como entidad cercana al territorio, Unicaja facilita a empresas y autónomos soluciones adaptadas a sus necesidades, mediante un modelo de atención omnicanal que combina el asesoramiento personalizado en oficina con las capacidades de los canales digitales. En el ámbito agroalimentario, la entidad respalda a este sector estratégico para el desarrollo económico y rural, con su participación en ferias de referencia como Salamaq, Fenavin, Agroexpo, Expoliva, Infoagro y Fruit Attraction.