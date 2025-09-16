Unicaja presenta de la mano de Edufinet su nueva Guía Financiera, de carácter didáctico y para todos los públicos

Los responsables de Unicaja y Fundación Unicaja y el alcalde en la presentación en Salamanca de la guñia Edufinet. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Unicaja y Unicaja han presentado este martes en Salamanca su séptima Guía Financiera, de la mano del Proyecto Edufinet, programa de educación financier, una publicación didáctica que actualiza y amplía sus contenidos, con nuevos apartados como las finanzas sostenibles o la transformación digital aplicada a las finanzas y con explicaciones de conceptos.

El acto oficial ha tenido lugar en el Centro de Educación Financiera de Edufinet en Salamanca y ha contado con la presencia del alcalde, Carlos García Carbayo, además de las intervenciones del presidente de la Fundación Caja Duero, Manuel Rubio; el miembro del Proyecto Edufinet, José Antonio Díaz; el director de Actividades Sociales de Fundación Unicaja, Gerardo Lerones; y la directora de Educación Financiera de Unicaja, María Eugenia Martínez-Oña.

La Guía Financiera de Edufinet es una publicación de carácter didáctico, dirigida al público en general, que pretende proporcionar de forma útil, sistemática y accesible, una visión introductoria y global de los aspectos fundamentales del sistema financiero y de los distintos productos y servicios ofertados en el mismo, junto a otros contenidos relacionados y de alcance transversal al respecto, expuestos con criterios objetivos.

Es una publicación que pretende ayudar a elevar la autonomía personal ante la toma de decisiones financieras, por lo que sus contenidos están ya disponibles en la web de Edufinet (www.edufinet.com).

De hecho, los contenidos de la Guía Financiera de Edufinet tienen un enfoque didáctico y están centrados en las necesidades financieras de los ciudadanos, y hace hincapié en el ciclo completo de la vida de los productos financieros, así como en los elementos esenciales de cada una de las fases del proceso de adopción de decisiones financieras.

Asimismo, incorpora una amplia gama de ilustraciones prácticas (gráficos y esquemas) y ejercicios y a través de 22 capítulos hace un recorrido por las distintas áreas de interés para alos ciudadanos que desean mejorar sus conocimientos en materia de finanzas, y emplea un formato de pregunta-respuesta de cara a facilitar la comprensión de los conceptos y la búsqueda de la información.