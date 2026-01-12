La Unidad de Ictus del Hospital del Bierzo comenzará a funcionar este viernes

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en el Hospital del Bierzo de Ponferrada (León), donde ha presentado las mejoras en transporte de emergencias sanitarias. - EUROPA PRESS

El centro asistencial dispondrá este año de Cirugía Robótica de Traumatología

PONFERRADA (LEÓN), 12 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado que este viernes comenzará a funcionar la Unidad de Ictus del Hospital de El Bierzo (León), un centro asistencial que también contará a lo largo de 2026 con Cirugía Robótica de Traumatología.

Mañueco ha recordado diferentes actuaciones desarrolladas por el Gobierno autonómico en El Bierzo en materia sanitaria. Así, se ha referido a la reorganización del Hospital de Día Oncohematológico, ampliando el horario y mejorando el servicio de citaciones y a la puesta en marcha de una consulta de consejo farmacéutico especializado en Oncohematología.

Además, tras la finalización del área de Cardiología, se dispondrá de una sala de procedimientos para realizar el tratamiento de arritmias y otros de baja complejidad, evitando así el desplazamiento de los pacientes a hospitales de referencia.

Estos avances se suman a las obras para la reubicación del Servicio de Rehabilitación y Fisioterapia, con una inversión de casi dos millones de euros; la elaboración del proyecto de la Unidad Satélite de Radioterapia y la incorporación de equipamiento de alta tecnología (TAC, una resonancia magnética, un escáner de patología digital y un robot quirúrgico).

El presidente ha recordado también la creación del Hospital de Día Pediátrico, el Hospital de Día Psiquiátrico de Adultos, la Unidad de Suelo Pélvico y la Unidad de Cuidados Respiratorios Intermedios, así como las mejoras introducidas en la atención a los pacientes oncológicos, con nuevas consultas especializadas, la ampliación de horarios y la puesta en marcha de un segundo Hospital de Día de Tratamientos Generales.

A su vez, ha hecho referencia al refuerzo de la plantilla del Hospital del Bierzo con 84 nuevas plazas en todas las categorías y la fidelización de 20 médicos especialistas.

En Atención Primaria, ha destacado el nuevo Centro de Salud de Bembibre, la reforma del centro de Pico Tuerto, los avances para la construcción del nuevo Centro de Salud de Ponferrada y otras prestaciones sanitarias ya impulsadas como la Unidad de Afrontamiento Activo del Dolor Crónico en el Centro de Salud de Ponferrada IV o los trabajos para crear una unidad de este tipo en Bembibre y Fabero.

Mañueco ha agradecido el esfuerzo de todos los trabajadores, cuya labor permite que haya una sanidad "de primera" en El Bierzo y ha destacado el esfuerzo realizado para mejorar la atención a pacientes con cáncer. "Son grandes mejoras en la asistencia sanitaria en El Bierzo", ha concluido.