La Unidad de Patología Mamaria del Hospital de Salamanca suma Ginecología y Cirugía Plástica a sus servicios

Una intervención en la Unidad de Patología Mamaria en el Hospital de Salamanca. - HOSPITAL DE SALAMANCA

SALAMANCA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Patología Mamaria (UPM), coordinada por Isabel Silva, dependiente del servicio de Cirugía General, suma integrantes de nuevos servicios de Ginecología y Cirugía Plástica para proporcionar una atención integral a las pacientes con tumores de mama.

Esta unidad, que lleva en funcionamiento más de 25 años en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, se ha reforzado con la participación ahora de los servicios de Ginecología y Cirugía Plástica, que se suman al conjunto formado por los servicios de Cirugía General, Oncología Médica, Oncología Radioterápica, Diagnóstico por imagen, Medicina Nuclear y Anatomía Patológica.

Todos ellos, juntos, tienen como objetivo ofrecer un manejo multidisciplinar para dar el mejor tratamiento a las pacientes, implementando así técnicas novedosas y mayores alternativas terapéuticas, tal y como han señalado desde el CAUSA en un comunicado recogido por Europa Press.

Las profesionales de Ginecología que se han incorporado a la unidad participan ya activamente en todas las actividades y son comité multidisciplinar, quirófanos, consultas o producción científica. Su intervención ha permitido implementar una nueva consulta para la coordinación en la solicitud de conservación de óvulos de pacientes oncológicas, de tratamientos hormonales y de terapias que reducen los efectos secundarios de los tratamientos oncológicos.

La incorporación activa de Cirugía Plástica, han asegurado desde el CAUSA, propicia la colaboración en aquellos casos que requieren de reconstrucciones complejas, simetrizaciones o en el manejo de las complicaciones de las terapias quirúrgicas y oncológicas. Con ello, se han reducido las secuelas quirúrgicas para este tipo de pacientes.

Desde la parte de Cirugía General, en la actualidad, el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca es el único centro de la comunidad autónoma en el que se realiza el abordaje mínimamente invasivo de la patología mamaria, lo que reduce las complicaciones y mejorando el resultado estético de las intervenciones quirúrgicas.

Por parte del servicio de Diagnóstico por imagen se está realizando en esta unidad el tratamiento local de tumores pequeños mediante radiofrecuencia en personas de edad avanzada, lo que evita la realización de intervenciones quirúrgicas mayores para este tipo de pacientes.

Se ha retomado también la actividad específica de Patología Mamaria en el Hospital Virgen del Castañar, en el municipio de Béjar, al implementar una consulta de alta resolución cada mes, en la que se valora a la paciente y se realizan los estudios radiológicos necesarios de forma inmediata, obteniéndose el diagnóstico en una sola cita médica.

Además, junto al servicio de Medicina Nuclear se ha elaborado un protocolo clínico para realizar pronto un PET-TAC a aquellas pacientes que lo requieran. Mediante esta técnica de imagen se puede obtener una mejor estadificación inicial y una valoración más efectiva de la respuesta a los tratamientos oncológicos administrados.

Asimismo, el añadido de una enfermera gestora de casos ha sido esencial para el devenir de la UPM, ya que realiza una "gran labor" de coordinación de todos los integrantes al ofrecer apoyo y un contacto directo a todas las pacientes que son atendidas por esta patología en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.