La Unidad de Trastornos del Sueño del Clínico de Valladolid renueva su acreditación Separ hasta 2030

VALLADOLID 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Trastornos del Sueño del Hospital Clínico Universitario de Valladolid ha renovado su certificación como "unidad especializada con criterios de excelencia" según los estándares del Comité de Acreditación del Sueño de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) hasta 2030.

Este dispositivo asistencial adscrito al Servicio de Neumología del Clínico mantiene su valoración contando además en esta evaluación con el refrendo de la Sociedad Española de Calidad Asistencial, han informado a Europa Press fuentes del centro hospitalario.

El refrendo de este marchamo de calidad para este dispositivo asistencial del Clínico supone mantener dicha valoración hasta el año 2030, más concretamente hasta el 30 de junio de ese ejercicio.

La renovación de la acreditación de la Unidad de Trastornos del Sueño de nuestro hospital cuenta, asimismo, con el aval de científico de la Sociedad Española de Calidad Asistencial, encargada en esta ocasión del proceso de certificación Separ de unidades asistenciales.

Esta unidad del Clínico ha llevado a cabo, hasta octubre de 2025, 2.063 estudios, divididos en 556 pruebas hospitalarias y otras 1.507 domiciliarias.

Entre las hospitalarias se encuentran 428 polisomnografías vigiladas en adultos y 128 en niños, mientras que en las domiciliarias se han realizado 1.035 poligrafías cardiorrespiratorias, 35 autoCPAP (dispositivo para tratar la apnea del sueño) y 437 pulsioximetrías nocturnas.

El pasado ejercicio, en 2024, el total de estudios ascendió a 2.436, de los que 649 fueron pruebas hospitalarias y 1.697 fueron pruebas domiciliarias.

Entre las primeras se encuentran 503 polisomnografías vigiladas en adultos y 146 en niños y entre las domiciliarias 1.124 poligrafías cardiorrespiratorias, 57 autoCPAP y 516 pulsioximetrías nocturnas.