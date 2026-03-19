La Universidad de León impulsa una alianza "clave" para la gestión, conservación y mejora del chopo

Imagen de una de las actividades de la jornada técnica impulsada por la ULE sobre la gestión, conservación y mejora genética del chopo. - ULE

LEÓN 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal (EIAF) de la Universidad de León (ULE) ha acogido una jornada técnica en la que han participado representantes de la administración pública, investigadores, la industria transformadora y propietarios forestales para impulsar una alianza "clave" que refuerce la cooperación en torno a la gestión, conservación y mejora genética del chopo.

Organizada por Flor Álvarez Taboada, investigadora del Campus de Ponferrada de la ULE y vocal en la comisión ejecutiva del International Commission on Poplars and Other Fast-Growing Trees (IPC), la iniciativa ha contado con la colaboración del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y distintos agentes de la cadena de valor del chopo.

El objetivo, según ha explicado Álvarez Taboada, ha sido reforzar la cooperación entre ciencia, administración y sector productivo para impulsar la conservación, mejora y uso sostenible de los recursos genéticos de esta especie. "Los recursos genéticos forestales son la base para garantizar plantaciones productivas, resilientes y adaptadas a los retos ambientales actuales. Reunir en un mismo espacio a investigadores, gestores públicos, industria y propietarios es fundamental para avanzar en esa dirección", ha destacado.

La jornada ha comenzado en la EIAF con la recepción a los participantes por parte de su director, Luis Herráez Ortega. A lo largo de la sesión se han abordado cuestiones "clave" como la taxonomía, los programas de mejora genética, el registro de materiales forestales de reproducción y los desafíos asociados a la adaptación de las plantaciones al cambio climático y a las nuevas demandas de la industria.

La Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Miteco ha expresado la relevancia de la cooperación institucional y sectorial: "La coordinación entre administraciones, comunidad científica y sector productivo es clave para garantizar la conservación y el uso sostenible de los recursos genéticos forestales, un elemento estratégico para la resiliencia de los montes", ha puntualizado.

El encuentro también ha contado con la participación de representantes del ámbito productivo y de la gestión forestal como Carlos Álvarez Cuevas (Garnica), Miguel Ángel Lozano (Asfole) y José Luis García Caballero (Junta de Castilla y León), que han aportado la visión práctica del sector, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

ACTUALIZACIÓN DEL CATÁLOGO NACIONAL

En este sentido, Carlos Álvarez Cuevas ha señalado que la revisión y actualización de clones de chopo en el Catálogo Nacional de Materiales de Base y su adaptación a la populicultura actual es "fundamental" para mantener la competitividad del sector y garantizar la sostenibilidad de las plantaciones.

Tras la sesión técnica los asistentes han realizado varias visitas sobre el terreno para conocer experiencias aplicadas. En primer lugar, visitaron el vivero de CUBE, donde se ha presentado el proceso de producción de planta y los materiales utilizados en las plantaciones. Posteriormente se desplazaron a plantaciones y ensayos gestionados por Bosques y Ríos, donde se mostraron prácticas de manejo y ensayos clonales.

NUEVOS RETOS

La jornada continuó con el análisis de distintos aspectos relacionados con la gestión de los recursos genéticos del chopo y otras especies de crecimiento rápido, así como el papel de la investigación y la colaboración institucional para afrontar los nuevos retos ambientales y productivos.

El encuentro concluyó con una visita al vivero de Villafer, gestionado por Somacyl, donde se expusieron las líneas de trabajo en producción de material forestal de reproducción.

Como cierre, los participantes coincidieron en la necesidad de reforzar la colaboración entre instituciones, centros de investigación y sector productivo, así como de impulsar el conocimiento científico y la innovación como pilares para el futuro de los recursos genéticos forestales.