La Universidad de León organiza dos talleres de prevención de bulos y ciberestafas

LEÓN 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro Europe Direct León de la Universidad de León ha organizado para el próximo martes, 29 de septiembre, dos talleres impartidos por la empresa de verificación de datos Newtral, dirigidos a personas mayores y estudiantes universitarios, con el objetivo de ofrecerles herramientas que les permitan desenvolverse con seguridad y espíritu crítico en el entorno digital. La iniciativa cuenta con la colaboración del Programa de Acercamiento Intergeneracional de la institución académica.

El espacio principal de la actividad ha sido fijado en la Sala de Conferencias de la Biblioteca General 'San Isidoro', aunque la jornada también podrá seguirse en directo desde la Sala de reuniones del Campus de Ponferrada y de forma 'online' previa inscripción. El programa está diseñado para atender las necesidades específicas de dos colectivos diferenciados ante los desafíos que plantea la era digital.

La jornada se iniciará a las 11.00 horas con la sesión 'Cómo detectar bulos y evitar estafas digitales: herramientas para personas mayores', enfocado a proporcionar al colectivo sénior pautas prácticas para reconocer mensajes engañosos. Los contenidos abordarán situaciones que pueden producirse a través de WhatsApp, correo electrónico, SMS, llamadas telefónicas o redes sociales, prestando especial atención a las alertas por suplantación de identidad o fraudes financieros y de compras 'online'.

Este taller ofrecerá recomendaciones para proteger los datos personales y verificar la información antes de compartirla, pudiendo ser seguido de forma 'online' por integrantes de distintos centros de mayores y ayuntamientos rurales de la provincia. Asimismo, la iniciativa busca prevenir las ciberestafas más habituales que afectan a los usuarios de mayor edad.

Por su parte, de 13.00 a 14.00 horas se celebrará el taller 'Fake news, pensamiento crítico y verificación para estudiantes universitarios', centrado en fortalecer la capacidad del alumnado para evaluar los contenidos de las plataformas digitales. En este espacio práctico se abordará el impacto de la inteligencia artificial, la manipulación mediática y los algoritmos, enseñando técnicas de comprobación en directo para verificar imágenes, vídeos y fuentes.