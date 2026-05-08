Las universidades de CyL acogieron un total de 13.205 foráneos con una tasa de internacionalización del 14,6%

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VALLADOLID 8 May. (EUROPA PRESS) -

Las universidades de Castilla y León han logrado posicionarse como uno de los referentes en la atracción de alumnado extranjero dentro del Sistema Universitario Español (SUE), al alcanzar una tasa de internacionalización del 14,6 por ciento en el curso 2023-2024.

Esta cifra sitúa a la comunidad por encima de la media nacional y de las autonomías con mayor volumen de estudiantes, apoyándose fundamentalmente en la modalidad de matrícula ordinaria.

Según el informe 'Internacionalización de las universidades españolas', publicado por la Fundación BBVA y el Ivie, Castilla y León ha acogido a un total de 13.205 estudiantes foráneos en el último curso.

De este colectivo, la gran mayoría, 10.082 alumnos, corresponden a matrícula ordinaria -estudiantes que se trasladan a España para cursar un título completo-, mientras que 3.123 han llegado a través de programas de movilidad, como el Erasmus+.

El estudio destaca que Castilla y León, junto con Navarra y Cantabria, forma parte de un grupo de comunidades autónomas que, pese a tener sistemas universitarios de menor tamaño, han conseguido tasas de internacionalización superiores a la media española por a la capacidad de atracción de sus instituciones.

En el caso de la castellanoleonesa, la tasa del 14,6 por ciento iguala a la de Cataluña y solo es superada por Cantabria (17,3) y Madrid (19,1).

El impulso de las universidades privadasLa elevada apertura al exterior de la región ha estado impulsada de manera significativa por las universidades privadas localizadas en su territorio.

Entre las instituciones que han sobresalido por sus indicadores de internacionalización se encuentra la Universidad Católica de Ávila, que ha destacado en el nivel de doctorado.

A nivel nacional, el informe ha puesto de relieve que las universidades privadas presentan una tasa media de internacionalización del 20,7 por ciento, frente a la media general del SUE.

Esta tendencia se ha reflejado en Castilla y León, donde la captación de alumnos extranjeros para grados y másteres completos ha sido el motor principal de su crecimiento.

SALAMANCA, POLO DE ATRACCIÓN IBEROAMERICANO

Dentro del mapa regional, la Universidad de Salamanca se ha consolidado como una de las piezas clave para la internacionalización del sistema.

La institución salmantina ha figurado entre las universidades españolas con mayor volumen de estudiantes internacionales de matrícula ordinaria, con un total de 2.407 alumnos en el curso 2023-2024.

El perfil del estudiante que elige Salamanca es marcadamente iberoamericano. En concreto, el 69,6 por ciento de sus alumnos extranjeros proceden de América Latina y el Caribe, una de las proporciones más altas de todo el país.

Además, la universidad ha destacado por su capacidad de atracción en los estudios de doctorado, situándose en los puestos de cabeza del ranking nacional en este nivel académico.

NACIONAL

El informe, elaborado por los investigadores del Ivie y catedráticos de la Universitat de València Francisco Pérez y Joaquín Aldás, junto a la investigadora del Ivie Irene Zaera, compara los niveles de internacionalización de las universidades españolas con las de otros países.

El número de estudiantes de otros países matriculados en España para cursar titulaciones completas ha crecido un 4,1 anual desde el año 2000, por debajo del 5,5 por ciento de la media mundial.

La investigación destaca que la internacionalización de las universidades es heterogénea y está concentrada: Catorce públicas y seis privadas forman a más de la mitad de los extranjeros que estudian en España.

Precisamente, IE Universidad, la Universidad Carlos III de Madrid y la Universitat Pompeu Fabra encabezan el grupo de trece universidades que cuentan con más de un 20 por ciento de alumnado extranjero.

Las universidades españolas atraen sobre todo a estudiantes latinoamericanos (44,3 por ciento) y europeos (35,5 por ciento). El estudio recalca en este sentido la "escasa" capacidad de captar a los asiáticos, pese a que suponen el 60 por ciento de los alumnos internacionales del mundo.

Asimismo, recoge que los programas de movilidad para cursar parte de los estudios en el extranjero - como Erasmus- han reducido el coste de las experiencias formativas en el exterior, pero son más aprovechados por familias de entornos socioeconómicos favorables.

Los investigadores también ponen de manifiesto que las universidades de la Comunidad de Madrid, Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana concentran el 73 por ciento de los estudiantes internacionales.

Los datos incluidos en el estudio apuntan que la tasa media de internacionalización del alumnado de las universidades privadas es del 20,7 por ciento, frente a solo el 8,9 por ciento de las públicas.

Por otro lado, los profesores españoles han multiplicado por 6 el número de trabajos de investigación publicados en coautoría con investigadores de otros países y el 55 por ciento del total de los trabajos publicados son colaboraciones internacionales.

"La internacionalización de la investigación es mucho más modesta en cuanto al peso del profesorado extranjero en las universidades (3,8 por ciento) y en la captación de recursos financieros del exterior (8 por ciento)", agrega el documento.

El estudio concluye que la internacionalización de las universidades españolas "muestra avances en este aspecto, aunque más modestos que los de la media mundial".

Destaca la heterogeneidad entre universidades en intensidad de la dimensión internacional de sus actividades y revela la mayor internacionalización de las universidades privadas en docencia y de las públicas en investigación.

Como causas que explican la mayor internacionalización del alumnado de las privadas apunta a la mayor flexibilidad de sus criterios de admisión -lo que facilita la matrícula ordinaria de alumnado extranjero-, su más amplia oferta de estudios en inglés (con un 15 por ciento de titulaciones de grado en ese idioma frente al 8 por ciento de las públicas) y su mayor orientación al alumnado con más altos niveles de ingresos familiares.