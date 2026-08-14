UPA CyL considera "prioritario" que el Gobierno extienda las ayudas al gasóleo agrícola hasta finales de año

VALLADOLID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla y León (UPA CyL) ha reclamado al Ministerio de Economía que extienda las ayudas al gasóleo agrícola actual de 20 céntimos por litro hasta finales de año, una actuación que considera "prioritaria" tras conocer los datos anunciados por el INE, en los que se corrige al alza la inflación general del pasado mes de julio debido a la "intensa presión" de los carburantes.

En un comunicado recogido por Europa Press, la asociación ha señalado que ha valorado desde el inicio el plan de ayudas al gasóleo agrícola activado por el Gobierno, pero ha manifestado que es "insuficiente" en estas últimas semanas por el "elevado precio" del combustible.

Por ello, UPA CyL ha pedido que dentro de la cláusula de salvaguarda del escudo anticrisis aprobado por el Ejecutivo central para el sector agrario, se eleve la bonificación del gasóleo agrícola de 20 céntimos por litro, que finalizará el próximo 30 de septiembre, hasta finales de año.

La organización ha indicado que esta medida reforzaría la protección al sector agrario ante la actual presión de los "elevados costes de producción" y los "bajos precios" que perciben los profesionales agrarios por sus productos.

Además de reclamar esta actuación al Gobierno de España, UPA CyL ha exigido a la Junta que complemente las ayudas a fertilizantes y gasóleo agrícola puestas en marcha por el Ejecutivo central. "Hasta ahora, el Gobierno autonómico no ha hecho más que prometer a través de su consejero de Agricultura, en su comparecencia en las Cortes regionales el pasado 16 de julio, el estudio de mecanismos de apoyo justos y objetivos, pero de los que nada sabemos aún si supondrán qué tipo de ayuda, cuándo y a quién llegaría ese apoyo", ha aseverado la organización.

En este sentido, el jueves 27 de agosto, en unidad de acción de todas las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAS) de la Comunidad, UPA CyL ha anunciado que se manifestará en Valladolid frente a las puertas de Presidencia de la Junta de Castilla y León para demandar un plan de actuaciones y ayudas económicas.