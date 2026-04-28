UPA denuncia el "desorbitado" precio del gasóleo mientras la Junta sigue "desaparecida" y sin completar ayuda del Estado

VALLADOLID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

UPA CyL ha denunciado el "desorbitado" precio que están pagando los agricultores de Castilla y León por el gasóleo agrícola a día de hoy, "hasta 1,45 euros/litro", mientras la Junta "sigue desaparecida" y sin complementar las ayudas del Gobierno central.

"Estamos hablando de un 50 por ciento de subida desde el inicio de la guerra de Irán el pasado 23 de febrero, y teniendo en cuenta que se trata del gasóleo profesional suponen unos costes absolutamente inasumibles durante mucho más tiempo, y sobre los que deberían actuar las distintas administraciones que se llevan un porcentaje muy importante vía impuestos sobre el precio final del combustible", critican a través de un comunicado.

Por este motivo y en primer lugar, UPA CyL ha apremiado al Gobierno autonómico en funciones dejar "de serlo y de actuar como tal en este tema". "Es vergonzoso el plan de medidas que presentó en su día, puesto que solo se trata de fuegos de artificio, de banalidades y de inconcreciones que por supuesto no llegan a los profesionales agrarios. Al respecto, urgimos a la Junta que implemente ayudas directas, como las aprobadas en marzo por el Ejecutivo central de 20 céntimos por cada litro de gasóleo", han argumentado.

En este contexto, UPA ha reclamado un "apoyo directo" que complemente esa cuantía que consideran "notoriamente insuficiente", al advertir de que la crisis del petróleo derivada de la guerra "parece no tener fin".

"En segundo lugar, pedimos al Gobierno central que en base al artículo 55 del Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo donde se aprobaba la ayuda extraordinaria y temporal para sufragar el precio del gasóleo consumido por los titulares de vehículos que tienen derecho a la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos por el gasóleo de uso profesional, se amplíe el plazo y vaya más allá del 30 de junio puesto que la situación no tiene visos de mejorar", ha añadido.