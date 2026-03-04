UPL afea la "falta de compromiso" de la Junta con la educación pública y reivindica recursos adecuados

La candidata de UPL a la Presidencia de la Junta, Alicia Gallego, durante su visita a un centro educativo de Cembranos (León). - UPL

Impulsará la reducción de ratios por aula, un plan de choque para una inclusión real y un plan de renovación de centros obsoletos LEÓN 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La candidata de UPL a la Presidencia de la Junta, Alicia Gallego, ha censurado este miércoles la "falta de compromiso" de la Administración autonómica con la educación pública y ha reivindicado recursos humanos y materiales adecuados para garantizar su calidad "óptima".

Alicia Gallego se ha pronunciado de este modo durante su visita a un centro educativo de Cembranos (León), donde ha insistido a la Junta en la necesidad de que acabe "de una vez por todas" las obras, cuya falta de conclusión evidencia la "falta de compromiso" de la Institución autonómica con la educación pública. Las instalaciones del citado centro "siguen sin ser las mejores y obligan a los alumnos y alumnas a cursar sus estudios en casetas de obras", según ha señalado.

En este contexto, Gallego ha recordado que UPL presentó una proposición no de ley (PNL) en 2024 para dar solución a una incidencia que padecen las familias del citado colegio, integrado en el CRA Villacedré. "El PP prefirió llevar a sus propios directores generales antes que abordar la parálisis de las obras de un colegio que siguen sin avanzar, pero que volverán a ser una prioridad para la formación leonesista", ha sostenido.

Según ha destacado, para UPL es "esencial" contar con una educación pública de calidad, por lo que la formación leonesista seguirá con sus reivindicaciones en este ámbito con el objetivo de que dote a los centros escolares de los recursos humanos y materiales adecuados para garantizar su calidad "óptima", según ha informado a Europa Press en un comunicado UPL.

INICIATIVAS PENDIENTES

En este sentido, ha recordado que siguen sin ser una realidad los "eternos" conservatorios de León y Zamora y tampoco se subsanan los problemas de los colegios de Santibáñez de Vidriales y Magdalena de Ulloa de Toro, en Zamora; Severiano Montero de Peñaranda y Campo Charro de Salamanca o la Palomera, Trepalio y Martínez Gadañón de León.

También ha aludido a problemas en centros de Educación Secundaria de la Región Leonesa como los de La Fuente de San Esteban, Virgen de la Encina de Ponferrada o Eras de Renueva de León. "Más sangrante es la situación del recientemente visitado IES Villaquilambre o los de Villares de la Reina y Carbajosa de la Sagrada", ha apostillado.

Además, se ha referido a la falta de apuesta de la Junta por una Formación Profesional dual que mejoraría la adaptación antes de dar el paso al mercado laboral.

PROPUESTAS

La candidata leonesista ha avanzado que la UPL impulsará la reducción de ratios por aula, un plan de choque para una inclusión real y efectiva, un plan para la renovación de centros obsoletos o un complemento de estabilidad para docentes que trabajen en Centros Rurales Agrupados (CRA), CEIP e IES.

Asimismo, ha reconocido la importancia de que la Junta colabore económicamente "de forma decisiva" para asumir costes que hagan efectiva la gratuidad de cero a tres años o desarrolle un mantenimiento informático en los centros educativos, preferentemente, por empresas cercanas.

Por último, UPL también impulsará las universidades públicas de Salamanca y León para que cuenten con una financiación adecuada y se fortalezcan los campus periféricos de Zamora, Ponferrada (León) y Béjar (Salamanca).

