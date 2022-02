UPL apunta a que el acuerdo de PP con Vox no está cerrado como creía

VALLADOLID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato de UPL a la Presidencia de la Junta y procurador electo por León, Luis Mariano Santos, ha apuntado a la posibilidad de que el acuerdo entre el PP y Vox no esté tan cerrado como creía antes de su reunión este lunes con el equipo negociador del PP, con Alfonso Fernández Mañueco a la cabeza.

"Es una sensación", ha aclarado Santos a preguntas de los periodistas tras la primera reunión "fluida" con el PP de la que ha salido con esa impresión personal de que el acuerdo con Vox no está tan cerrado como creía previamente.

"Es mi percepción, son sensaciones no tiene más valor", ha añadido Santos a su reflexión para evidenciar a renglón seguido que los números "empujan prácticamente" a la solución de la suma entre PP y Vox. "No me marcho con la convicción de que está tan cerrado", ha sentenciado.