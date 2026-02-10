UPL, convencida de que será "primera fuerza" y trabajará por la autonomía de León con un proyecto "sólido"

Integrantes de la candidatura de UPL a las Cortes de Castilla y León en la plaza de San Isidoro, en la capital leonesa. - UPL

LEÓN, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de UPL y cabeza de lista de la formación política a las Cortes de Castilla y León, Alicia Gallego, se ha mostrado este martes convencida de que el partido leonesista será "primera fuerza" en las elecciones autonómicas y ha presentado oficialmente su candidatura, con un poryecto "sólido" y centrado en conseguir la "tan ansiada" autonomía leonesa.

Los integrantes de la candidatura de UPL, según ha explicado, representan a la provincia, con sus necesidades, sus peculiaridades y afrontan los comicios electorales "con muchas ganas de trabajar". "Falta esa cohesión territorial, social, que hasta ahora se nos ha negado, falta la autonomía y nosotros consideramos que el proyecto político que presenta la UPL es sólido", ha apostillado.

Al mismo tiempo, ha señalado que la formación leonesista trabajará con un programa electoral que reflejará las inquietudes manifestadas por la ciudadanía y que "se han negado" al territorio leonés durante los últimos 40 años. "Estamos convencidos de que vamos a ser esa primera fuerza política, que vamos a llevar la voz de León a las Cortes para conseguir esa tan ansiada autonomía y con ello la mejora de la vida diaria de los ciudadanos", ha subrayado.

Al ser preguntada si entre la UPL aumenta la esperanza de mejorar los resultados electorales tras conocer que la Chunta Aragonesista ha doblado su representación al subir de 3 a 6 escaños en las elecciones de Aragón, ha señalado que sí afronta con optimismo la cita electoral y ha puntualizado que las inquietudes de la ciudadanía "son las mismas" en ambos territorios, centradas en la mejora de la sanidad, la educación o la vivienda, áreas en las que el bipartidismo "no ha dado solución a los problemas reales de los ciudadanos".

"Nosotros hemos vivido estos cuatro años con unas luchas entre el PP y el PSOE en donde se defiende solamente a los líderes nacionales en las Cortes, no se atiende a las necesidades y yo creo que la ciudadanía está harta de este tipo de política", ha insistido y ha añadido que la UPL realiza una política "cercana", que "resuelve los problemas". "Por eso nosotros estamos esperanzados de que vamos a ser esa fuerza primera y que yo creo que ha tenido su reflejo también en Aragón con esa subida que ha tenido de los votos", ha agregado.

Respecto a la posibilidad de que UPL pudiera participar en los debates electorales, Alicia Gallego ha señalado que la ideología del PP y del PSOE marcan ese "bipartidismo" y "les molesta" la voz de la UPL y del leonesismo, motivo por el cual ha asegurado que UPL seguirá estando en la calle y reivindicando las cuestiones que considere necesarias. "El mejor debate es salir y mostrar nuestros proyectos y nuestra política. Si ellos al final consideran que es su corralito, pues nosotros vamos a hacer el mismo ruido, nos dejen o no nos dejen participar en los debates", ha concluido.