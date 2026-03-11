UPL defiende la autonomía de la Región Leonesa para revertir su "nefasta" evolución económica

La candidata de UPL a la Presidencia de la Junta, Alicia Gallego, durante su visita a Navatejera (León). - UPL

NAVATEJERA (LEÓN), 11 (EUROPA PRESS)

La candidata de UPL a la Presidencia de la Junta, Alicia Gallego, ha defendido este miércoles la necesidad de apostar por la autonomía de la Región Leonesa como "instrumento político" para impulsar con ello su desarrollo y revertir la "nefasta" evolución socioeconómica.

Así lo ha refrendado este miércoles en su visita a Navatejera, donde ha apuntado que el municipio de Villaquilambre es "un claro ejemplo" de ello con políticas que "no cumplen" con el territorio en proyectos como un centro de salud y un centro de Educación Secundaria que siguen sin desarrollarse.

Gallego ha destacado que las provincias de Zamora, León y Salamanca presentan "los peores índices de envejecimiento" de la Comunidad y ha advertido que fruto de la emigración laboral a otras regiones o al extranjero de gran parte de los leoneses en edad productiva del territorio leonés se ha convertido "en la región con menor tasa de actividad económica de España y donde se registran las peores tasas de vejez y de juventud".

"Tras 180.000 habitantes perdidos en la Región Leonesa desde que se nos insertó en la Comunidad, las cifras evidencian que la autonomía conjunta de Castilla y León es un experimento fallido, desastroso y fracasado para el desarrollo de León, Zamora y Salamanca", ha sentenciado.

Además, ha ahondado en que la falta de una autonomía propia impide que se reconozca por la UE como NUTS-2 a este territorio para acceder a fondos de cohesión europeos a los que sí tendría derecho si fuera una comunidad autónoma propia, ya que la renta per cápita de la Región Leonesa es menor a la de Castilla y la "brecha" entre ambas regiones se ha agrandado en este aspecto, según ha informado a Europa Press en un comunicado UPL.

FONDOS EUROPEOS

Al respecto, la líder leonesista ha concretado que, al compartir autonomía con Castilla, la media de renta es superior y eso lleva a la Región Leonesa a no tener derecho a recibir la cantidad de fondos europeos que sí tendría si fuera comunidad autónoma. Además, los fondos que recibe la comunidad de Castilla y León son para el conjunto de la autonomía, sin atender al hecho de que los niveles de renta bajos y la falta de desarrollo socioeconómico se concentren en la Región Leonesa.

La candidata de UPL ha destacado que, al carecer de autonomía propia, la normativa actual permite a Castilla y León que los fondos transfronterizos que corresponderían a las provincias leonesas fronterizas con Portugal se puedan emplear en provincias de la misma Comunidad que limiten con estas. Este hecho, ha explicado, ha derivado en la peculiaridad de que, en el último periodo de ayudas, la provincia de Valladolid, sin ser fronteriza con Portugal, haya recibido más inversión de fondos transfronterizos que la provincia de Zamora, que sí limita con el país portugués.

EQUILIBRIO ECONÓMICO, ADECUADO Y JUSTO

Por estas cuestiones, ha recalcado que UPL insistirá en la necesidad de que la Región Leonesa forme su propia comunidad autónoma. "Es nuestro derecho constitucional como región, y así nos lo reconocen implícitamente los artículos 2 y 143 de la Constitución, pero también para poder cumplir con el artículo 138 de la Constitución, que señala que los poderes públicos deben velar por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español", ha declarado.

En este contexto, UPL no renunciará al derecho de ser comunidad autónoma, porque la formación leonesista no se "resigna" a que se quiera "enterrar" a la Región Leonesa "por los intereses políticos de ciertos partidos o por los intereses económicos de otros territorios". "Para UPL la Región Leonesa no es moneda de cambio, sino aquello sobre lo que se sustenta nuestra lucha y dotar de desarrollo y futuro a León, Zamora y Salamanca para nosotros es una obligación irrenunciable", ha concluido.

