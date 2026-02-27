UPL inicia la campaña con la convicción de ser primera fuerza política en León y lograr grupo parlamentario propio

LEÓN 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha iniciado la campaña electoral a los comicios autonómicos del próximo 15 de marzo con la convicción y la confianza de ser la primera fuerza política en la provincia de León, crecer en Zamora y Salamanca y lograr grupo parlamentario propio.

Así lo ha manifestado la candidata a la Presidencia de la Junta de la formación leonesista, Alicia Gallego, durante el acto de pegada de carteles que se ha desarrollado frente a la Basílica de San Isidoro, Cuna del Parlamentarismo, un acto en el que ha estado acompañada por otros miembros de la candidatura, afiliados y simpatizantes de UPL.

Gallego se ha mostrado "ilusionada" ante el reto que tiene por delante durante los próximos 14 días, un periodo en el que recorrerá la provincia de León "de punta a punta y de lado a lado" para estar en cada comarca.

"Quieren callar la voz de los leoneses, como muestra el rechazo de que participemos en los debates electorales, pero no podrán evitar que llevemos que los leoneses de todos los rincones de esta tierra la levanten en su contra", ha recalcado.

En este sentido, ha confrontado la postura de UPL a la de los grandes partidos políticos, "centrados únicamente en cuestiones nacionales" y a los que no les importan "lo más mínimo" las necesidades urgentes del territorio.

Finalmente, ha incidido en que la formación leonesista es la fuerza "apegada al territorio y a la gente", algo que "poco les importa" al PP, PSOE o Vox, tal como muestran, ha agregado, los años que el territorio de Castilla y León acumula "de profundo abandono".