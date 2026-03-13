UPL insta a Martínez a "aclarar" qué entiende por leonesismo y a apoyar las propuestas en favor de León

La candidata de UPL a la Presidencia de la Junta, Alicia Gallego (segunda por la izquierda), acompañada por representantes de su candidatura a las Cortes. - UPL

LEÓN 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La candidata de UPL a la Presidencia de la Junta, Alicia Gallego, ha instado a su homólogo del PSCyL, Carlos Martínez, a "aclarar" qué entiende por leonesismo y a apoyar en las Cortes las propuestas en favor de la Región Leonesa.

Gallego se ha pronunciado de este modo tras las declaraciones efectuadas ayer por Martínez en el mitin de Villablino (León) las que declaró: "Yo, siendo soriano, soy mucho más leonesista que otros que expiden el carnet del leonesismo".

"A Carlos Martínez es difícil de entenderlo; yo vi otro titular y no lo conseguí entender del todo, del castellanismo dentro de otra Castilla, no lo acabo de pillar muy bien", ha apuntado Alicia Gallego y ha puntualizado que no se trata de una cuestión de "carnets", sino de ejecutar proyectos beneficiosos para la Región Leonesa.

Por otra parte, la candidata de la formación leonesista ha puntualizado que la UPL no es "ni de izquierdas, ni de derechas", ya que se centra únicamente en los intereses de León, Zamora y Salamanca, provincias que conforman al Región Leonesa y que en los últimos 40 años han "sufrido tanto".

