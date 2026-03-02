UPL pone a Villaquilambre (León) como ejemplo de las promesas incumplidas de Fernández Mañueco y el PP

La candidata de UPL a la Presidencia de la Junta, Alicia Gallego, acompañada por miembros de su candidatura, ha visitado el municipio de Villaquilambre (Leon). - UPL

LEÓN 2 (EUROPA PRESS)

Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha puesto al municipio de Villaquilambre (León) como ejemplo "de las promesas de Mañueco y el PP" que siguen sin hacerse realidad, con actuaciones incumplidas como el centro de educación secundaria o el centro de salud.

La candidata de UPL a la Presidencia de la Junta, Alicia Gallego, acompañada por miembros de su candidatura y por el alcalde de Villaquilambre (también miembro de la lista de UPL a las Cortes), Vicente Álvarez, ha visitado los solares donde debían desarrollarse estas dos infraestructuras "vitales" para el desarrollo del municipio.

Gallego ha señalado que el término municipal de Villaquilambre, con más de 22.000 habitantes, es uno de los más importantes de la provincia y las promesas del candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, son "la nada".

"Aquí vemos cómo tenemos un terreno urbanizado, ya ha sido realizado el soterramiento de la línea eléctrica y con todos los requisitos técnicos cumplidos de forma estricta por el Ayuntamiento, pero la Junta sigue sin hacer nada", ha incidido. En este sentido, ha reiterado que son "muchos años de promesas que nunca ejecutan", mientras los jóvenes y sus familias tienen cada vez más complicado asentarse y fijar población, según ha informado a Europa Press en un comunicado la UPL.

Esta situación se repite con el centro de salud, otra de las grandes reivindicaciones del municipio y otra de las iniciativas comprometidas por Fernández Mañueco y sin ejecutar. "Pasan los años y no vemos más que sus mentiras", ha continuado Gallego, que ha añadido que dichas afirmaciones, efectuadas en los solares en los que debían ubicarse las citadas infraestructuras, no tienen "trampa ni cartón".

"Los vemos vacíos y cada vez que preguntamos por ellos en las Cortes se nos contestaba con excusas", ha señalado y ha advertido que esta situación "dificulta" que las familias se asienten en el municipio, al no tener servicios públicos "de calidad", no contar con un centro de educación secundaria acorde ni un centro de salud, algo "esencial".

La candidata leonesista ha alabado la labor de Álvarez al frente del Ayuntamiento, por "hacer bien las cosas y cumplir con todos los requisitos" exigidos y establecidos. A esta labor ha contrapuesto la actuación del PP, que "lo único que hace es dar patada hacia adelante y seguir con sus mentiras, incumplimientos y retrasos que padecen especialmente los más jóvenes de la provincia".

