UPL presenta 332 enmiendas parciales por 158,6 millones para incrementar inversiones y 15 a la Ley de Medidas

VALLADOLID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los procuradores de UPL han presentado un total de 332 enmiendas parciales al proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027 y otras 15 al proyecto del Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas que sustenta las cuentas.

En concreto y según ha informado la formación leonesista, UPL ha 320 enmiendas de carácter numérico por valor de 158,69 millones de euros más doce al texto del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León.

El objetivo de las enmiendas parciales de UPL, uno de los partidos que integran el Grupo Mixto, es incrementar las inversiones en León, Zamora y Salamanca, especialmente en asuntos de sanidad, movilidad, economía, cultura, educación o agricultura, entre otros.

Además, UPL ha registrado 15 enmiendas al proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas que la portavoz del Grupo Mixto y procuradora de UPL, Alicia Gallego, calificó ayer de "coladero por la puerta de atrás para eludir la tramitación parlamentaria" en la modificación de normas en materia de vivienda, medio ambiente o de juego "que no son estrictamente financieros y tributarios".