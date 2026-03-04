UPL recuerda a Abascal que Vox "ha negado" la existencia de la Región Leonesa en las Cortes

LEÓN, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La UPL ha transmitido al presidente de Vox, Santiago Abascal, que ñla formación leonesista ha sido "coherente" durante toda la legislatura en su defensa de los intereses de León, Zamora y Salamanca, mientras que Vox "ha negado" la existencia de la Región Leonesa en las Cortes de Castilla y León.

"Antes de acusar de manera infundada a otras formaciones de ser una estafa, debería empezar por conocer su propia formación y cómo hay una enorme diferencia entre lo que dice Vox en campaña y lo que han estado haciendo en las Cortes autonómicas en esta legislatura", ha defendido la UPL.

La formación leonesista responde así a las declaraciones efectuadas por Abascal ayer durante un mitin en Ponferrada en las que se refería a UPL como una "estafa regionalista" que "habla mucho de la identidad", pero "no ha logrado absolutamente nada" durante muchos años en los que "ha votado todo con los progres".

Al respecto, UPL ha precisado que mientras Abascal expresaba que su formación "respeta de verdad la identidad de las regiones", paralelamente en las Cortes el procurador de Vox Miguel Suárez Arca en septiembre de 2022 se refería a la Región Leonesa en las Cortes como "supuesta", negando de este modo su existencia y "ridiculizando" la mención a la misma por parte del leonesismo, al señalar: "siguen haciendo alusión a la panacea autonomista de la supuesta Región Leonesa".

INICIATIVAS RECHAZADAS POR VOX EN LAS CORTES

Asimismo, los leonesistas han detallado que, Vox rechazó una iniciativa de UPL en Cortes el 30 de abril de 2024 que reclamaba la promoción del reconocimiento del Reino de León como Cuna del Parlamentarismo por parte de la Unesco y, en ese ocasión, la procuradora Susana Suárez Villagrá alegó que se pretendían "hacer distinciones dentro de la misma región que es Castilla y León".

Del mismo modo, en mayo de 2022 el consejero de Vox en la Junta Gerardo Dueñas señalaba que era conveniente que la marca de quesos de la comunidad autónoma los denominase solamente como 'castellano' y no incluyese el término leonés, ya que al excluir la palabra 'leonés' tendrían una mejor salida en el mercado al afirmar: "el término castellano nos puede hacer salir fuera con mucha más facilidad".

Además, también en las Cortes el 12 de abril de 2023, ante la proposición no de ley planteada por UPL que reclamaba el reparto de sedes en la comunidad autónoma y que se tuviese en cuenta la birregionalidad, el procurador de Vox Javier Carrera Noriega advertía que repartir las sedes de la comunidad de Castilla y León "motivaría una pérdida de eficiencia", por lo que defendió la concentración de sedes en Valladolid con el argumento de que "centrifugar produce daños irreparables en las naciones".

Por otro lado, los leonesistas han recordado que fue precisamente Vox junto al PP quien bloqueó en la Mesa de las Cortes de Castilla y León (con la abstención del PSOE en dicho órgano) en septiembre de 2025 que se pudiese incluso debatir en el pleno de las Cortes la moción de UPL que reclamaba una consulta popular en las provincias de León, Zamora y Salamanca sobre la autonomía de la Región Leonesa.

OPERATIVO ANTIINCENDIOS

Por otra parte, la UPL ha considerado "lamentable" que Abascal haya acusado en Ponferrada a UPL de ser una "estafa regionalista", en un territorio "tan castigado" por los incendios forestales del pasado verano como la comarca de El Bierzo. En este aspecto, la formación leonesista ha respondido a Abascal que "estafa es que Vox votase en Cortes en contra de ampliar el operativo antiincendios a todo el año e incrementar las labores de prevención" como se reclamaba desde UPL en una moción en 2022.

"Ahora se den golpes de pecho en una comarca como El Bierzo, que ha sufrido en carne viva y de manera brutal las consecuencias de un deficiente operativo antiincendios, de cuyas carencias Vox tiene gran parte de culpa", ha apostillado.

Sobre esta cuestión ha detallado que en dicha moción Vox rechazaba puntos planteados por UPL como ampliar el operativo antiincendios a los doce meses del año, una mayor formación para los trabajadores o modernizar las torres o puestos de vigilancia, entre otros puntos.

CORREDOR FERROVIARIO RUTA DE LA PLATA

Del mismo modo, UPL se ha remitido a febrero de 2023, momento en que Vox bloqueaba junto al PP en la Comisión de Movilidad y Transformación Digital de las Cortes la proposición no de ley que reclamaba instar al Gobierno central a impulsar y agilizar la recuperación del corredor ferroviario de la Ruta de la Plata e incluir este corredor en la Red Básica del Corredor Atlántico.

En este aspecto, los leonesistas se han mostrado "sorprendidos" porque hace tres días la número 2 de Vox por León, Laura Dorreis, que a su vez está designada por el partido como secretaria de la Fundación Castilla y León, señalase que su partido seguirá reclamando la reapertura de la línea ferroviaria de la Ruta de la Plata cuando en 2023 rechazaban la iniciativa de UPL en las Cortes.

Finalmente, la UPL ha transmitido a Abascal que "se cree el ladrón que todos son de su condición" y he ha recomendado que empiece a trabajar para que su partido "deje de estafar a los leoneses diciendo y votando una cosa en Cortes durante la legislatura y afirmando lo contrario en campaña electoral".

