UPL registra reclamaciones ante Transportes y la CNMC por supresión de paradas en Zamora y anuncia acciones en Cortes - UPL

ZAMORA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha registrado sendos escritos ante el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en protesta por la decisión de Renfe de suprimir paradas en Zamora en la reorganización de sus servicios de alta velocidad en el corredor Madrid-Galicia, al tiempo que ha anunciado acciones en las Cortes.

UPL exige explicaciones, reclama la restitución inmediata de los servicios eliminados y anuncia que la batalla "no ha hecho más que empezar", según ha trasladado la organización a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La nueva reorganización de Renfe crea trenes directos entre Galicia y Madrid que atraviesan Zamora sin detenerse, una decisión que UPL considera que "no es un ajuste técnico ni una optimización operativa, sino una decisión política que alguien ha tomado, que alguien ha autorizado y de la que alguien debe responder públicamente".

Ante el Ministerio de Transportes, UPL ha pedido que se hagan públicos los criterios técnicos, económicos y territoriales que justifican la supresión de paradas en Zamora, que se remita el estudio de impacto territorial previo a la decisión y que se adopten medidas inmediatas para restituir el nivel de conectividad del que Zamora disponía antes de esta reorganización.

Ante la CNMC, organismo regulador independiente con competencias de supervisión sobre el sector ferroviario, UPL ha solicitado que se abra una investigación para determinar si la decisión de Renfe es compatible con las obligaciones de servicio público aplicables y con el principio de no discriminación territorial.