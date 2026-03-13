UPL, satisfecha con la campaña y con sensaciones "muy positivas", afronta las elecciones "más contenta que nunca"

La candidata de UPL a la Presidencia de la Junta, Alicia Gallego, en el último día de la campaña electoral. - UPL

LEÓN 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La candidata de UPL a la Presidencia de la Junta, Alicia Gallego, encara la jornada electoral con sensaciones "muy positivas" y "más contenta que nunca" y se ha mostrado satisfecha tras una campaña en la que los representantes de la formación leonesista han hecho los deberes.

"Estamos más contentos que nunca porque la situación o las sensaciones son muy positivas", ha recalcado y ha recordado que el objetivo de UPL es poder constituir un grupo parlamentario propio.

Además, ha puntualizado que la UPL no es "ni de izquierdas, ni de derechas", ya que se centra únicamente en los intereses de León, Zamora y Salamanca, provincias que conforman al Región Leonesa y que en los últimos 40 años han "sufrido tanto".

"Nosotros más que nunca estamos satisfechos de la campaña, estamos satisfechas de cómo la gente ha entendido el programa", ha declarado, tras hacer un repaso por la campaña electoral realizada, en la que se ha escuchado a los ciudadanos en la calle y se ha explicado la propuesta de la formación leonesista.

En este sentido, se ha mostrado convencida de que este domingo se plasmarán unos resultados positivos para ULP tras la campaña realizada y el trabajo llevado a cabo en las Cortes de Castilla y León en los últimos años en defensa de la Región Leonesa.

En cuanto a las perspectivas de la formación política en Zamora y Salamanca, Gallego ha señalado que son "muy buenas" porque los candidatos han llevado a cabo una campaña similar a la efectuada en León, "calle a calle" y transmitiendo el contenido del programa electoral a asociaciones, colectivos y pequeños núcleos de población.

