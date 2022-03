UPL y Soria ¡Ya! registran la constitución de su grupo con Santos como primer portavoz que rotará cada seis meses

VALLADOLID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unión del Pueblo Leonés (UPL) y Soria ¡YA! han formalizado este jueves con el registro en las Cortes de Castilla y León la constitución del grupo parlamentario propio que conformarán los seis procuradores (tres por cada formación) que obtuvieron en las últimas elecciones del 13 de febrero.

Al registro han acudido los cabezas de lista de la agrupación soriana, Ángel Ceña, y de UPL, Luis Mariano Santos, para formalizar así la constitución del grupo, tras llegar a un acuerdo este miércoles.

Según ha confirmado Ceña, el primer portavoz del nuevo grupo será el leonisista Luis Mariano Santos mientras que el soriano se hará cargo de la viceportavocía, puestos que rotarán o alternarán en el tiempo en un periodo inicial de seis meses a contar desde ahora, si bien no descartan que en un futuro se pudiera ajustar al periodo de sesiones.

No obstante, UPL y Soria ¡Ya! mantienen las dudas sobre la capacidad de poder alternar las preguntas de control al presidente de la Junta por parte del portavoz y del viceportavoz por lo que, de no permitirse esta posibilidad, optarán finalmente por rotar los cargos cada mes y no cada seis meses como han establecido en principio.

El acuerdo alcanzado ayer y rubricado hoy contempla el reparto de la portavocía y de la viceportavocía de forma equitativa, "es decir, al 50 por ciento".

Según ha informado la agrupación de electores, para el nombre de este nuevo grupo parlamentario --los leoneses y los sorianos salen así del viaripinto Grupo Mixto que integrarán finalmente Unidas-Podemos, Ciudadanos y Por Ávila-- se ha tenido en cuenta el número de votos recibido por cada formación en los comicios del pasado 13 de febrero.

"De esta manera --insisten los sorianos-- UPL y Soria ¡YA! buscan tener más peso e influencia en la actividad parlamentaria que arrancará en los próximos días, y que el gran resultado obtenido en las urnas tenga su reflejo en las Cortes de Castilla y León".

Ambas formaciones han mostrado su satisfacción por el acuerdo que consideran "bueno para todos", tanto para UPL como para Soria ¡YA!, y para Unidas Podemos, Ciudadanos o Por Ávila que tendrán la posibilidad de contar con más intervenciones a lo largo de la legislatura al reducir el número de partidos en el Grupo Mixto.

Finalmente, la agrupación de electores ha matizado que cada formación defenderá con sus votos "lo que considere en cada caso" en función de sus intereses por lo que mantendrán su autonomía "en todo momento".