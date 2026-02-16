UPL sostiene que su ausencia en debates electorales es "injusta y alegal" y "parece que molesta" que esté una mujer

La secretaria general de UPL y candidata a la presidencia de la Junta, Alicia Gallego y el vicesecretario general de UPL y candidato a las Cortes, Luis Mariano Santos. - EUROPA PRESS

LEÓN, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La UPL ha señalado este lunes que su ausencia en los debates electorales es una decisión "injusta y alegal" y ha apuntado que "parece que molesta" la presencia de una mujer en estos encuentros, una postura hacia la cual ya se ha presentado un recurso ante la Junta Electoral de Castilla y León que también ha hecho llegar a la Junta Electoral Central (JCE).

Así lo han manifestado este lunes el vicesecretario general de UPL y candidato a las Cortes, Luis Mariano Santos y la secretaria general de UPL y candidata a la presidencia de la Junta, Alicia Gallego, que han explicado que en dicho recurso la formación leonesista argumenta que no se puede "reinterpretar" la normativa como lo ha hecho la Junta Electoral de Castilla y León.

"Entendemos que tenemos la razón y entendemos que la Junta Electoral Central va a rectificar una decisión que es profundamente injusta, que es profundamente alegal, por no decir ilegal, y que desde luego no tiene absolutamente ningún tipo de lógica", ha recalcado Luis Mariano Santos.

En su opinión, la Junta Electoral ha realizado una "interpretación interesada" al decidir que UPL y Soria ¡YA! no son grupo parlamentario cuando han funcionado como tal durante cuatro años, cambiando la Portavocía cada vez que era necesario hacer una pregunta, con un cupo de grupo parlamentario de seis procuradores y con las condiciones económicas de un grupo parlamentario. "Lo hemos tenido absolutamente todo como grupo parlamentario", ha insistido.

QUE "NADIE SE SIENTA HERIDO"

Ante la posibilidad de que el recurso salga adelante y finalmente sí pueda participar en el debate parlamentario, ha señalado que UPL estaría presente en uno de los debates y Soria ¡YA! en el otro para tener representación de un modo "justo" y que "nadie se sienta herido".

Su ausencia en el debate electoral supone, según ha reiterado, una "falta de respeto absoluta hacia los ciudadanos que han votado" y, en este contexto, Luis Mariano Santos ha expresado que echa en falta que los partidos políticos que estarán en el debate se pronuncien al respecto.

Por su parte, Alicia Gallego también ha ahondado en la idea de que resulta incomprensible la decisión de la Junta Electoral cuando UPL-Soria ¡YA! ha funcionado como grupo durante cuatro años "con normalidad" y las Cortes le han permitido llevar a cabo iniciativas, propuestas o preguntas.

"ATENTA" CONTRA LA PLURALIDAD DEMOCRÁTICA

"Entendemos que esta negativa atenta realmente contra esa pluralidad democrática y esa igualdad de oportunidades que nos corresponde en esta campaña electoral. Y esto es bastante grave", ha subrayado y ha recordado que la ley establece como único requisito para participar en los debates contar con grupo parlamentario propio, sin exigir porcentajes mínimos de voto ni condiciones adicionales.

Igualmente, ha señalado que la decisión de la Junta Electoral de Castilla y León, al parecer, "atenta" contra la legalidad y el juego democrático y niega a UPL la "igualdad de oportunidades electorales". Según ha resumido, se trata de una medida "caciquil, arcaica y retrógrada" contra los votantes. "El sistema democrático es el que tiene que estar por encima de estas otras reglas caciquiles", ha insistido.

"MACHISTA O CONSERVADORA"

Por otra parte, Alicia Gallego considera que la decisión genera "cierta sospecha" de ser quizá "machista o conservadora", ya que su participación supone la oportunidad de abrir la posibilidad a que una mujer entrara en el debate, pero los grandes partidos "han buscado solamente la estética y no realmente esa igualdad que parecía que querían con las listas cremallera".

En el caso del PP, "lo único que ha hecho" en el ámbito de la provincia de León de cara a las próximas elecciones es un "lavado de imagen" con las listas de los candidatos al "quitarse de en medio" el problema de los incendios. A pesar de generar candidaturas con mujeres al frente, el PP sigue manteniendo la dirección y el control del partido, según ha apuntado. "Hacen el paripé en el sentido en que ponen o colocan una mujer con un lavado más de imagen que realmente de una igualdad, que es lo que buscamos todos en un Estado democrático", ha sentenciado.

Para Alicia Gallego con Vox sucede "más de lo mismo" y la "parte dura" del partido recae en "tres o cuatro personas" con Carlos Polllán al frente de la candaditura. "Parece que molesta en ese debate en el cual nosotros, la UPL, tendría esa presencia, que estuviera una mujer también debatiendo y confrontando esas ideas", ha concluido.

