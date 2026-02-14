Pollán asegura que en donde Vox tenga mayoría suficiente "dejarán de existir" las ZBE que "atentan contra la libertad"

El candidato autonómico de VOX, Carlos Pollán (cuarto, izda) y el secretario general de Solidaridad, Jordi de la Fuente (segundo, dcha), con dirigientes de VOX Segovia, antes de la manifestación contra la ZBE - EUROPA PRESS

SEGOVIA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, ha asegurado que donde los de Santiago Abascal tengan mayoría suficiente "dejarán de existir" las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), ya que lo "justo" es oponerse a estas zonas que han conseguido que "sólo sean puntos de acceso para aquellos privilegiados que pueden permitirse la compra de un coche eléctrico".

De esta forma se ha expresado el candidato de Vox en el marco de su participación este sábado en Segovia en una manifestación contra la implantación de la ZBE junto al Sindicato Solidaridad.

En la concentración han participado unos 50 vehículos que han recorrido varias vías principales de la ciudad para expresar el rechazo a la implantación de la ZBE que se encuentra en proceso de aplicación por parte del equipo municipal de gobierno --del PP-- y entra ahora en el periodo de alegaciones.

Durante la concentración, Pollán ha asegurado que la instauración de la ZBE responde al "bipartidismo" al señalar que tanto gobiernos del PP como del PSOE aplican este tipo de medidas en los municipios donde gobiernan.

"La ZBE atenta contra la libertad de movimiento de los segovianos y afecta especialmente a quienes no pueden adquirir un vehículo nuevo o eléctrico, así como a los comercios locales situados en el área afectada", ha subrayado Pollán, al tiempo que ha advertido de que este tipo de iniciativas convierten determinadas zonas urbanas en espacios "solo accesibles para quienes tienen mayor poder adquisitivo".

Por todo ello, ha remarcado que su formación trata de frenar o limitar estas medidas en distintos ayuntamientos, bien a través del rechazo de los presupuestos que incluyan partidas destinadas a su implantación o mediante la reduciendo de su ámbito de aplicación.