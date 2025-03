UPL ve a un Mañueco "temerario" que dice "querer negociar" unas cuentas "ficticias" que "ni siquiera elaboró"

Santos avisa que UPL no estará para negociar si las políticas propuestas siguen "agrandando desequilibrios" entre provincias

VALLADOLID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) en las Cortes y secretario general del partido, Luis Mariano Santos, ha advertido de que ve a un presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, "temerario" que "dice querer negociar" unas cuentas "ficticias" que "ni siquiera elaboró".

En su intervención en el Debate de Política General que se desarrolla este miércoles, 26 de marzo, Santos ha recordado a Fernández Mañueco que el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera una temeridad que alguien en minoría parlamentaria no tratará de aprobar un presupuesto. "Eso es lo que piensa el señor Feijóo de usted, y de su nula capacidad para avanzar en una administración autonómica que vive de titulares y de aduladores", le ha dicho.

"Es lo que es usted, un temerario", ha insistido, para advertir de que el presidente de la Junta, tras ello, "dice querer negociar unas cuentas que ni siquiera elaboró, nunca presentó y que forman parte del imaginario colectivo que pretende imponer en León y Castilla".

Se tratan, según Santos, de unos presupuestos "irreales" que sirven a Fernández Mañueco "para viajar por el territorio para anunciar la llegada del Mesías disfrazado de lluvia de millones".

"Unas cuestas ficticias que quieren cumplir las promesas de los últimos 20 años", ha agregado, para señalar que Fernández Mañueco "nunca tuvo intención de negociar el presupuesto".

"Su temeridad es tal que pensó ¿para qué me voy a molestar en hacer un presupuesto si esta indefinición me va a permitir prometer durante casi año y medio en un ejercicio de clara irresponsabilidad todas aquellas cosas que no he cumplido? Pensó, solo me hace falta incentivar a quien no reflexionan el por qué la Junta promete otra vez año tras año lo mismo", ha afeado.

En este sentido, ha añadido que la facultad de Medicina que se va a poner ahora en marcha en León "llega 20 años tarde" y ha acusado a Fernández Mañueco de "callar" los "problemas de la Región Leonesa", lo que cree que se hace para que "los de fuera piensen" que en la Comunidad "todo está bien".

DESPOBLACIÓN

De este modo, ha avisado de que el presidente de la Junta "engaña" para que se "hable bien de sus políticas" mientras "esta tierra se desangra demográfica y económicamente". "La cruda realidad es que León, Zamora y Salamanca encabezan, son tristes líderes en exportación de ciudadanos a otros países", ha apostillado, para censurar que, a tres años del inicio de la legislatura, Fernández Mañueco no haya sido "capaz de presentar una iniciativa legislativa contra la despoblación a pesar de prometerla".

En este sentido, ha alertado de la "inoperancia" de la Junta que hace "política de salón" y que niega cuestiones como "el parque agroalimentario del Bierzo" o "olvida lo que sufren los bercianos" en materia de Sanidad por el "desastre de oncología debido a las "eternas promesas con la radioterapia del Bierzo" o la ampliación de camas UCI En el Hospital de León.

Por otro lado, sobre el Corredor Atlántico, ha manifestado su "satisfacción" por las peticiones de la Junta al respecto, pero ha incidido en que al PP podía habérsele "despertado ese espíritu reivindicativo" cuando gobernaba en el Gobierno central, cuando, ha recordado, tampoco se impulsó la Ruta de la Plata. En este aspecto, ha pedido "coherencia" al líder del PP de Castilla y León, "independientemente de si están en el Gobierno central o están en la oposición".

"Lo temerario en política no es acordar, negociar o reivindicar, sea con quien sea. Lo temerario en política es no cumplir las promesas hechas. Se puede engañar, mentir y ser sumiso, pero siempre, siempre en política el culpable es quien pudiendo hacer, no hace", ha sentenciado, para llamarle a "no esconder la cabeza" y recordarle que no ha sido "capaz de acordar con la UPL por su inmensa torpeza".

"Puede seguir refugiado en esa actitud pueril de niño enfadado porque no le dejan la pelota de goma, pero la realidad, señor Mañueco, es que mientras usted se enfada y no respira, los leoneses de las tres provincias siguen sufriendo", ha continuado.

MAÑUECO LAMENTA EL "ESPÍRITU DE QUEJA"

Ante ello, Fernández Mañueco ha rechazado el "espíritu de queja por todo" de UPL y su "enfrentamiento territorial y agravio comparativo" que "lastra el avance común". "La ruptura es la solución a ningún problema", ha avisado.

Sobre las demandas de Santos, ha ratificado el "compromiso" de la Junta con la amplicación del Parque Tecnológico de León, así como del Parque Agroalimentario del Bierzo, a la vez que ha afirmado que "avanza a buen ritmo" el Polígono de Villadangos debido a la "voluntad política" de su Gobierno.

Asimismo, ha destacado cifras de empleo y servicios públicos en la provincia de León frente al "empecinamiento" de UPL de poner a los leoneses "a las puertas del infierno de Dante". En este sentido, respecto al Hospital de León, ha defendido que se tiene ya un tercer acelerador y se avanza en el proyecto para la unidad satélite del Bierzo con la licitación de la dirección de obra.

Igualmente, respecto al Hospital del Bierzo ha apuntado a la "falta de médicos especialistas" que debe, ha indicado, solucionar el Gobierno central, y ha asegurado que la Junta está "reforzando más que nunca" este centro con la ampliación del horarios en oncología, con "los jefes de servicio de los principales servicios de oncología de toda Castilla y León que van allí a prestar la atención a todos los bercianos".

VILLAQUILAMBRE

También ha defendido la apuesta de a Junta por el nuevo Grado de Medicina y ha avanzado que la Junta va a licitar el nuevo instituto de Villaquilambre, en el cual hubo "un problema político entre la Junta Vecinal y el Ayuntamiento por el terreno, motivo por el que este proyecto "ha tardado más" de lo que al Ejecutivo autonómico le hubiera gustado, si bien ya lo ha cedido el Consistorio. Respecto a la despoblación, ha defendido "datos para la esperanza".

En su segunda intervención, el líder de UPL ha lamentado que Fernández Mañueco "tienda la mano" de una "forma rara, "insultando" y llamando victimistas", así como "localistas", a UPL y Soria ¡Ya!.

"Mire, lo que sí le tengo que decir es que aquí no se trata de trabajar por todas las provincias lo mismo, se trata de trabajar por aquellas que más lo necesiten, se trata de trabajar más y tomar medidas diferentes para que aquellos que están en un profundo desequilibrio territorial puedan igualarse con otras que están viviendo mucho mejor. Si usted lo que va a hacer es seguir tomando el mismo destino de las políticas, ahí no nos vamos a encontrar, señor Mañueco, porque usted seguirá agrandando esos desequilibrios", le ha advertido, para instarle a, en caso de sentarse a hablar, a hacerlo de "cosas serias" y no "dar vueltas como ratones en la noria".

Igualmente, sobre cuestiones como el Hospital del Bierzo, ha lamentado que Fernández Mañueco hable como "si estuviera solucionado", lo que también hace, a su juicio, en relación con la despoblación.