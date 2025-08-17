UPL ve necesario pedir el nivel 3 de emergencia ante la "falta de medios" y el "caos" por los incendios en CyL

Bomberos forestales continúan con labores de extinción para sofocar el incendio forestal, a 17 de agosto de 2025, en Molinaferrera, León, Castilla y León (España). - Fernando Otero - Europa Press

LEÓN 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de UPL y procuradora en las Cortes, Alicia Gallego, considera necesario que se declare el nivel 3 de emergencia por los incendios que se desarollan en la Comunidad con "falta de medios" de la Junta y "caos".

"¿Qué más tiene que pasar para que el Partido Popular exija al Gobierno Central que sea declarada dicha situación ante la falta de medios de operativo para poner fin a esta situación de caos y de devastación que han supuesto todos los incendios en León, Zamora y Salamanca?", ha cuestionado Gallego, en declaraciones remitidas a Europa Press.

La procuradora de UPL ha advertido de que "miles de familias se han visto desalojadas, sin sus bienes, sin sus casas, sin un medio de vida al ser agricultores y ganaderos, con unas provincias en las que va a tardarse mucho en recuperar", todo ello mientras la Junta tiene una "actitud prepotente", "casi de soberbia al hablar de generosidad, cuando se ha quemado el patrimonio y medio de vida" en estos territorios.

Ante ello, ha exigido a la Junta que reclame que se declare de forma "inminente" el nivel 2 de emergencia "ante la situación de caos, de descontrol y de falta de medios que tiene la Junta, y el Partido Popular, para solventar la situación que se está viviendo en las tres provincias y que está afectando a tres comunidades autónomas".

"Corresponde al Gobierno Central, pero también al Gobierno autonómico, el poner el énfasis en poner fin a esta situación en la que miles de ciudadanos lo van a perder absolutamente todo. Y no basta con hablar de dinero", ha concluido.