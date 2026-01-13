Urones de Castroponce (Valladolid) acoge los días 16 y 17 Festimusic 2026 con Seguridad Social, Rosa López o Los del Lío

Presentación del Festival de Música de Invierno de Urones de Castroponce (Valladolid) Festimusic. - JCYL

La localidad vallisoletana de Urones de Castroponce acogerá los días 16 y 17 de enero la edición 2026 del Festival de Música de Invierno Festimusic, por la que pasarán artistas como Seguridad Social, Rosa López, Efecto 2000 y el DJ Show Los del Lío, combinando pop, rock y música en directo para rendir homenaje a diferentes estilos musicales, especialmente a los de las décadas de los 80 y 90.

El Festival se desarrollará en el Teatro Corral de Anuncia de la localidad y cuenta con el apoyo de la Junta de Castilla y León, que aporta 35.000 euros a este evento, que se ha presentado este martes con la presencia de la delegada territorial, Raquel Alonso, quien ha destacado esta aportación para la tercera edición del evento.

El Ejecutivo autonómico ha destacado el apoyo a iniciativas culturales que contribuyen a dinamizar el medio rural, fomentar el acceso a la cultura y generar actividad económica y turística fuera de los grandes núcleos urbanos.

La delegada territorial ha subrayado que Festimusic se ha consolidado como un referente cultural en la provincia de Valladolid durante la época invernal, un periodo con menor programación, y ha valorado especialmente su celebración en un municipio de poco más de un centenar de habitantes, demostrando que la cultura es una herramienta clave para la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades.

Raquel Alonso ha señalado que festivales como Festimusic "ofrecen una propuesta cultural de calidad y generan un impacto positivo en la economía local, favoreciendo el turismo cultural y contribuyendo a fijar población en el medio rural". En este sentido, ha reiterado el compromiso de la Junta con los municipios pequeños con el apoyo a proyectos que promueven el desarrollo social y económico a través de la cultura.

El Festival de Música de Invierno de Urones de Castroponce está organizado por el Ayuntamiento de Urones de Castroponce y cuenta, además del patrocinio principal de la Junta, con la colaboración de otras entidades y patrocinadores. La entrada es gratuita con invitación, sujeta al control de aforo y a las medidas de seguridad establecidas.

El Festival nació en 2023 por iniciativa del Ayuntamiento, con el objetivo de fortalecer la vida cultural en el entorno rural y ofrecer espectáculos musicales de calidad durante el invierno. Desde entonces, el evento ha experimentado un crecimiento progresivo y ha logrado completar aforos y atraer público procedente de distintos puntos de Castilla y León y de otras comunidades autónomas.