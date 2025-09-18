Urtasun asegura que Sumar tiene "a muchísima gente movilizada" para las elecciones de Castilla y León

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante una visita al Ayuntamiento de Zamora, a 18 de septiembre de 2025, en Zamora, Castilla y León (España). - Paloma V. Escarpa - Europa Press

ZAMORA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y portavoz nacional de Sumar, Ernest Urtasun, ha asegurado que su partido tiene "a muchísima gente movilizada" para las elecciones de Castilla y León, que si todo marcha como está previsto se celebrarán el 15 de marzo de 2026.

"Tenemos cuadros de primer nivel, como el alcalde de Zamora (Francisco Guarido, Izquierda Unida), pero no solo a ellos", ha advertido el responsable de la organización.

Urtasun ha respondido así a las preguntas de los medios sobre cómo afronta Sumar los comicios del año que viene. Lo ha hecho durante una visita a Zamora para comprobar los avances de las obras en la Muralla de la ciudad, dentro de su tarea como ministro.

Ha sido en ese contexto en el que ha hablado sobre el calendario electoral y acerca de las personas que "están defendiendo esta tierra" desde su espacio político.

"Estoy seguro, evidentemente, de que afrontaremos estas elecciones en las mejores condiciones, y a partir de aquí hoy no les puedo adelantar nada más", ha apostillado Urtasun.