Urtasun compromete una subvención nominativa de 150.000 euros para el festival en 2026 haya o no PGE

VALLADOLID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado que la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) contará por primera vez el primera año con una subvención nominativa de 150.000 euros en lugar de que el festival tenga que presentarse a las ayudas en concurrencia competitiva que convoca su departamento.

Urtasun, que ha acudido este viernes a la gala inaugural de la 70 edición de la Seminci, ha explicado que esta ayuda se incluirá en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), pero ha garantizado que independientemente de que se aprueben el próximo año o se prorroguen se otorgará esta ayuda.

Además, ha destacado el hecho de que se aumente la cuantía que recibía el certamen con una subvención en régimen de concurrencia competitivida de 100.000 euros a 150.000, tras lo que ha expresado el apoyo del Ministerio a la Semana en su 70 aniversario.

"El Ministerio de Cultura va a estar al lado de la Seminci apoyando esta magnífica expresión cultural y eso se va a traducir en un apoyo que ahora será estable y con una mayor cantidad de 150.000 euros", ha afirmado.

El titular de Cultura ha incidido en que la decisión se ha tomado en "agradecimiento" sobre todo a la ciudad de Valladolid, pero también a toda Castilla y León "por todo lo que se hace por la cultura en esta tierra y por el excelente equipo que trabaja alrededor de este festival", tras lo que ha expresado sus felicitaciones.

APOYO AL CINE

Ernest Urtasun se ha mostrado "muy feliz" de acudir a la Seminci y ha manifestado el "orgullo" por el 70 aniversario de una de las muestras culturales "más importantes del país".

"Es fundamental apoyar al cine cine , apoyar a nuestros festivales y es por eso que he querido estar aquí", ha asegurado el ministro, quien ha incido en la "extraordinaria" manera en la que se presenta el festival con más de 250 películas, más de 130 estrenos de más de 50 países, por lo que ha felicitado particularmente al director de la Semana, José Luis Cienfuegos, así como al equipo del certamen.

Junto a Urtasun, a la gala de inauguración ha acudido la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien ha destacado la importancia de lo que el Gobierno ha logrado para la Seminci al incorporarlo al "elenco de grandísimos festivales como el de San Sebastián".

La vallisoletana ha afirmado que se ha trabajado con el ministro Urtasun y con Cultura y llevan "tiempo" intentando que esto sea una realidad, por lo que cree que en la edición en la que se celebra el 70 aniversario "es la mejor noticia" porque "va a suponer un revulsivo económico, pero sobre todo la seguridad de que Seminci va a contar con esa financiación ya permanentemente".

"Y eso a mí me enorgullece y me llena de alegría, desde luego", ha asegurado la ministra de Igualdad.