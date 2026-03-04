Urtasun garantiza el respaldo financiero a Titirimundi ante su 40 aniversario y avanza en la protección del Acueducto

El ministro Urtasun (2º izda) con candidatos locales y la directora de Titirimundi, Marian Palma. - IU

SEGOVIA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha mostrado la "voluntad" de su departamento para mantener el "respaldo financiero" al Festival Internacional de Títeres 'Titirimundi' y ha avanzado la "clara voluntad de trabajar con el Ayuntamiento y la Junta en la protección del Acueducto".

Urtasun ha mantenido en Segovia una reunión de trabajo con la directora del festival Titirimundi, Marián Palma, y con representantes de la candidatura de IU-Sumar-Verdes Equo. El encuentro ha certificado el apoyo institucional y financiero del Gobierno central a "uno de los certámenes de títeres más prestigiosos del continente", según lo ha definido el ministro, evento que este año alcanza su cuadragésima edición consolidado como un referente indiscutible en la escena europea.

El ministro de Cultura ha calificado Titirimundi como una "joya cultural que el Estado tiene la obligación de preservar", para subrayar que su departamento "está plenamente volcado en garantizar la estabilidad de un evento que constituye una de las señas de identidad más potentes de Segovia".

En términos económicos, el responsable de Cultura ha recordado que el festival recibe apoyo mediante ayudas en concurrencia que, en el último ejercicio, superaron los 30.000 euros. No obstante, la intención del Ministerio es "trabajar en la mejora y estabilización de estos recursos para que la organización pueda planificar el futuro del certamen con mayores garantías de tranquilidad".

Esta voluntad de refuerzo coincide con un "momento dulce" para el festival, cuya directora ha confirmado que, tras cuatro décadas de trayectoria, el proyecto sigue "vivo" a través de la colaboración institucional. Aunque los detalles de la programación del 40 aniversario se mantendrán "en reserva" hasta el próximo mes de abril, se espera que la edición de mayo sea una de las "más ambiciosas de su historia".

Más allá del festival, en la reunión se han expuesto propuestas concretas para la "profesionalización" del sector artístico en la ciudad. El candidato a las Cortes por la coalición IU-Sumar-Verdes Equo en Segovia, Carlos Serrano, ha defendido la necesidad de que la ciudad dé "un salto cualitativo convirtiéndose en un centro de referencia para la formación de titiriteros".

Entre las propuestas que han ofrecido al ministro de Cultura figura la creación de una Escuela Profesional Superior del Títere, que podría estar vinculada a la Escuela de Arte Dramático de Valladolid, permitiendo que Segovia acoja la especialización en esta disciplina.

Asimismo, desde la candidatura se ha instado a la Junta a "recuperar el convenio con Titirimundi" para asegurar "una financiación autonómica estable que complemente el esfuerzo del resto de administraciones", según ha detallado Serrano.

La protección del patrimonio histórico ha sido otro de los ejes de la jornada. Urtasun ha detallado las diversas intervenciones que el Ministerio de Cultura está desarrollando en la provincia, para destacar la reciente restauración integral del retablo del Monasterio del Parral y los trabajos en el Plan de Murallas.

ACUEDUCTO

Respecto al Acueducto, el ministro ha confirmado que ya se trabaja en la definición y cuantificación económica de un convenio tripartito junto a la Junta y el Ayuntamiento. A pesar de las diferencias políticas entre las administraciones implicadas, el titular de Cultura ha asegurado que la colaboración institucional "no debe verse afectada" y ha ofrecido "mano tendida permanente cuando se trata de proteger monumentos únicos en el mundo".

En este sentido, ha recordado que instrumentos como el '2 por ciento cultural' son esenciales para el mantenimiento de un patrimonio tan inmenso como el de Castilla y León, donde el Ministerio actúa también en proyectos como el Centro Nacional de Fotografía en Soria o la muralla de Zamora.

Finalmente, el ministro ha vinculado la inversión en cultura "con la salud democrática de la sociedad", al describirla como una "válvula de defensa frente a los retrocesos y una garantía para la libertad". Urtasun ha reiterado "que el apoyo a voces culturales fuertes es imprescindible para avanzar en derechos.