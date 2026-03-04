Urtasun refrenda la "decisión muy firme" del Gobierno contra la guerra y exige a Feijóo que sea fiel a los españoles

1065602.1.260.149.20260304115547 El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, asiste junto con Juan Gascón, candidato de la coalición 'En Común' a la Presidencia de la Junta y de Marina Echebarría, a un encuentro con libreros en Valladolid - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha refrendado este miércoles la "decisión muy firme" adoptada por el Gobierno de coalición para no embarcar a España "en una guerra de agresión ilegal lanzada por Donald Trump" y ha reivindicado que España es el país "del no a la guerra".

"A nosotros no nos van a amedrentar las amenazas de Donald Trump, ni nos va a amedrentar nadie", ha aseverado Urtasun, que ha apelado a la declaración de este miércoles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para situar a España como "el país del no a la guerra" y como "el país de la dignidad frente a las guerras de agresión ilegales".

Por otro lado, se ha dirigido al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, para exigirle que sea fiel a los españoles, desde el convencimiento de que hay una gran mayoría de ciudadanos que rechaza las guerras y que desea que España no participe "de una guerra de agresión". "Lo que deseamos es que prevalezca el derecho internacional, la paz y, por lo tanto, yo le pido al señor Feijóo que sea fiel a los españoles y a las españolas", ha sentenciado.

En este sentido, ha insistido en que el Gobierno de coalición progresista defenderá "de una manera muy clara" el Derecho Internacional, la paz, la diplomacia y la negociación como método de resolución de controversias. "Creo que en eso estamos representando como Gobierno de coalición progresista un sentir muy mayoritario de la población española", ha considerado el ministro.

Urtasun ha abogado además por empezar a "trabajar ya" como Gobierno en un escudo social ante las posibles consecuencias económicas que pueda tener esta guerra. "Lo quiero decir de una manera muy clara", ha insistido el ministro que ha apelado a la experiencia tras la guerra de Ucrania en la que se hicieron "cosas extraordinarias" para ayudar a los ciudadanos.

El ministro ha llamado a vigilar los márgenes de beneficio del oligopolio energético, para evitar que haga negocio por el aumento del precio del petróleo y del gas; a volver a activar la excepción ibérica; a poner en marcha el bono eléctrico y a prorrogar los contratos de alquiler.

"Tenemos que empezar a trabajar en un auténtico escudo social que blinde a nuestros ciudadanos de las posibles consecuencias económicas de esta intervención ilegal e inmoral del señor Donald Trump", ha concluido Urtasun que ha asegurado que "pelearán" los votos en el Congreso de los Diputados para poder sacar adelante estas medidas.

Urtasun ha explicado que el Gobierno tiene que hacer ahora "su papel" y "su tarea", que pasa por proteger a los ciudadanos "y, evidentemente, pelear en el Congreso para tener los votos", y ha advertido de que el Ejecutivo no puede aceptar que alguna empresa del oligopolio energético haya comprado crudo o gas hace un año en precio para venderlo en estos momentos "al precio que hay ahora en los mercados fruto de la intervención en Irán".

"Eso no lo podemos aceptar", ha zanjado para insistir en que el Gobierno tiene la "obligación" de vigilar los márgenes. "Tenemos que topar los precios en la renovación de los contratos de alquiler y tenemos que activar esa 'excepción ibérica' que fue tan importante para nuestro país y que permitió de alguna manera proteger a España de la escalada que está escalando del precio del barril y del Brent y del gas", ha concluido.