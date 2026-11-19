VALLADOLID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La villa del Libro de Urueña (Valladolid) acogerá el próximo sábado, 21 de noviembre, en el Centro e-LEA Miguel Delibes, la VI edición del VI Encuentro de Cómic, Novela Gráfica e Ilustración.

El encuentro, organizado por Libros K y que cuenta con la colaboración de la Diputación de Valladolid a través de la dirección de la Villa del Libro, se celebrará de 12.00 a 14.00 horas bajo el tema 'El cómic como medio visual en la comunicación y en la educación'.

La cita contará con Pilarín Bayés, ilustradora de cuentos, libros infantiles y juveniles, muralista y marionetista que cuenta con una obra de más de 1.000 ejemplares traducido a ocho idiomas.

La artista recibió la Medalla de Oro de la Vic en 2011 y fue nombrada hija adoptiva de Tona en el mismo año, así como cuenta con el Premio Junceda de Honor de Ilustradores en 2023 y fue homenajeada en el XIX Salón del Cómic y Manga de Castilla y León en 2025.

También participará en el encuentro el director honorifico del Salón del Cómic y Manga de Castilla y León y Académico de Honor de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción, Jesús Redondo, destacado historietista, dibujante e ilustrador español.

Posee una extensísima carrera internacional colaborando con publicaciones británicas (2000 AD, Eagle con Dan Dare), holandesas, suecas y para Marvel UK / Marvel Comics, así como es reconocido por haber sido dibujante de una época del Capitán Trueno.

La tercera participante será Núria Vall, artista plástica y muralista cuya obra artística se basa principalmente en pintura al óleo y lápiz sobre madera, si bien en los últimos años también ha utilizado acuarela y lápiz de color sobre papel.

Su obra se caracteriza por diferentes elementos, siempre presentes, que son las "nines" (muñecas), las flores, los pájaros y los animales, donde cada uno de estos elementos tiene un simbolismo intrínseco.

Tras el encuentro, tendrá lugar un taller de cómic de 16.45 a 17.45 horas en el mismo lugar.