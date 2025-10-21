Urueña (Valladolid) celebra el IX Encuentro de Conjuntos Históricos de CyL desde este jueves con ponencias y debates

VALLADOLID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El municipio vallisoletano de Urueña celebrará este jueves y viernes, 23 y 24 de octubre, en el Centro e-Lea Miguel Delibes el IX Encuentro de Conjuntos Históricos de Castilla y León, bajo el tema 'Del Patrimonio Inmaterial al Material: Gestión y visión, con ponencias, degustaciones y debates.

En el marco de la programación, este encuentro comenzará este jueves a las 9.30 horas con la inauguración protagonizada el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, la delegada territorial de Valladolid, Raquel Alonso Hernández, el presidente de la Red de Conjuntos Históricos de Castilla y León, David Esteban Rodríguez, el alcalde de Urueña, Francisco Rodríguez San José. Las inscripciones para el encuentro se pueden hacer en www.recohicyl.com

Además, a las 10.30 horas se celebrará la ponencia 'Visibilidad del patrimonio intangible', a cargo del presidente titular honorífico de la Cátedra de Estudios sobre la Tradición, Joaquín Díaz González, y a las 11.15 horas será 'El paisaje urbano histórico en Castilla y León. El reflejo de lo inmaterial en lo material' con Juan Luis de las Rivas. Catedrático de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Escuela Superior de Arquitectura de Valladolid.

Asimismo, a las 12.00 horas, la iniciativa seguirá con desgutaciones y una mesa-debate que abordará el tema de 'El reto de confluir lo inmaterial con lo material. Las comisiones territoriales de Patrimonio', entre otras actividades, según un comunicado del Consistorio recogido por Europa Press.

Además, la jornada finalizará con la Gala de los II Premios 'Asómate a nuestra vida con la participación de la Tuna de Económicas de Valladolid' a las 20.00 horas y una visita turística nocturna. Los ganadores en esta edición de las distintas categorias podrán optar a premios monetarios para fines culturales y distintos trofeos.

Por último, la jornada finalizará este viernes con la clausura a cargo de la viceconsejera de Acción Cultural de la Junta de Castilla y León, Mar Sancho Sanz.