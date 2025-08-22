Usa un DNI robado en Madrid para financiar la compra de un móvil valorado en más de 1.500 euros en Valladolid

VALLADOLID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un juez ha decretado libertad con cargos a un varón en Valladolid que usó un DNI robado en Madrid para financiar un teléfono valorado en más de 1.500 euros, por lo que fue detenido y se enfrenta a delitos de estafa y usurpación de estado civil.

Los hechos se iniciaron el pasado 19 de agosto cuando el varón obtuvo un duplicado de una tarjeta de un conocido establecimiento comercial, al valerse de un DNI robado que no era suyo y hacerse pasar por el titular, informa la Subdelegación del Gobierno a través de un comunicado.

Con esa tarjeta financió la compra de un móvil por valor de 1.579 euros, quedando la operación pendiente de autorización por parte de la financiera del establecimiento comercial.

Debido a las sospechas que infundió este hombre entre el servicio de seguridad del establecimiento, se realizaron gestiones desde el propio comercio para ponerse en contacto con el titular de la tarjeta, quien manifestó no haber solicitado ningún duplicado de la misma y que el DNI utilizado para el duplicado lo había denunciado como sustraído en Madrid.

Al personarse en la tarde del día 20 en el establecimiento el hombre para recoger el móvil, se le informó que la operación había sido denegada por la financiera en presencia de un vigilante de seguridad.

El varón se comenzó a poner violento, por lo que se dio aviso desde el establecimiento a la Policía Nacional para informar de la situación, mietras le retenía el vigilante de seguridad.

Cuando llegaron los agentes y comprobaron la documentación en poder del hombre, procedieron a su detención como presunto autor de un delito de estafa y un delito de usurpación de estado civil, por lo que fue trasladado a dependencias policiales donde se continuaron las gestiones policiales.

El detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su libertad.