USCAL acusa a la Junta de romper "unilateralmente" la negociación sobre el operativo de incendios y convocará protestas

Archivo - Bomberos forestales durante una concentración frente a las Cortes de Castilla y León. - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Unión Sindical de Castilla y León, Manuel Martínez Domínguez, ha acusado a la Junta de romper "unilateralmente" la negociación sobre las medidas para la mejora del operativo de extinción de incendios.

Martínez Domínguez, en el marco de una rueda de prensa para presentar un análisis de Asociación de Sindicatos Profesionales de Agentes Medioambientales de Castilla y León (Apamcyl, integrada en USCAL) sobre los episodios de incendios de este verano en la Comunidad, se ha referido a la ruptura de las negociaciones para la modificación de la Ley de Función Pública con el objetivo de mejorar la situación del personal funcionario integrante del operativo de extinción y prevención de incendios.

El máximo responsable del sindicato ha indicado que de lo que se trataba era de llevar a cabo las negociaciones del personal funcionario y laboral para adaptarse a la figura de bombero forestal, en el primer caso mediante la modificación de la Ley de Función Pública y en el segundo con la adaptación del convenio colectivo.

En el caso de los funcionarios, ha criticado que la Junta haya roto la negociación de forma "unilateral" y ha adelantado que tanto USCAL como Apamcyl tienen claro que se convocarán movilizaciones "en los próximos días", para lo que se mantienen conversaciones con el resto de sindicatos, dado que, aunque haya pequeña diferencias, están en la misma línea de trabajo.

A su juicio, la Junta se ha "precipitado" por sacar el anuncio de que iban a una modernización de todo el operativo de lucha contra los incendios forestales y ahora se suspenden las negociaciones y lo aprobarán unilateralmente mediante decreto ley en las Cortes de Castilla y León, algo que supone ocurrirá en los últimos plenos antes de convocar las elecciones.

Martínez Domínguez ha explicado que los funcionarios a los que afectan los cambios que se iban a negociar pertenecen a los cuerpos y escalas de administración especial de los subgrupos A1 y A2, concretamente ingenieros superiores de montes e ingenieros técnicos forestales, así como a la escala de agentes medioambientales del cuerpo de ayudantes facultativos que actualmente está en el subgrupo C1.

Con el fin pretendido de mejorar la sitaución, se iba a crear un nuevo grupo dentro de los funcionarios, que es el grupo B, que está contemplado en el estatuto básico del empleado público, pero que no está desarrollado en Castilla y León y era uno de los "objetivos fundamentales", en principio, integrando al nuevo cuerpo de agentes medioambientales.

ACUERDOS INICIALES

A este respecto, el presidente de USCAL ha explicado que se tenía una serie de puntos acordados como la modificación de la Ley de Función Pública precisamente para crear e integrar en el grupo B al cuerpo de agentes medioambientales.

Así, se contemplaba la calificación de todo el personal operativo como bomberos forestales, el incremento de la cuantía del complemento específico de los puestos de trabajo con funciones en incendios forestales, la conversión de los actuales puestos fijos discontinuos en puestos a jornada completa durante todo el año y, entre otras cosas, un programa específico de formación y varias medidas generales para reforzar el carácter público del operativo.

Sin embargo, no se ha completado la negociación, a pesar de que han trasladado a la Junta el ánimo por seguir negociando y no romper "antes de tiempo" a pesar de que les parecen insuficientes las medidas propuestas por la Administración.

En concreto, ha incidido en que la propuesta no contempla la "igualdad funcional" y la equiparación salarial entre el grupo B, que es el nuevo grupo donde se van a integrar los agentes medioambientales, y el subgrupo C1 al que pertenecen actualmente. "Es decir, que no quieren hacer una igualdad funcional y una equiparación salarial entre estos dos grupos, el anterior y el nuevo", ha insistido.

Además, no se admite la reclasificación de las relaciones de puestos de trabajo con plazas compartidas B y el C1, de forma que a todas las plazas puedan acceder tanto los agentes medioambientales en el grupo en el que están ahora como los que se van a incorporar al nuevo de manera que toda la plantilla pueda disponer de una carrera profesional y una movilidad en la misma medida y "no con diferencias entre el viejo cuerpo y el nuevo".

Otro de los puntos de disensión es que no se presentan alternativas para el acceso a la titulación del grado superior para aquellos que quieran obtenerla por promoción interna, formación o acreditación de competencias para las personas que no carezcan del título de técnico superior en gestión forestal y medio natural o equivalente, que es lo que se requiere para pasar del viejo grupo al nuevo grupo.

En este sentido, lo que Apamcyl proponía era que los agentes medioambientales que quisieran promocionar y pasar al nuevo grupo pudieran tener la facilidad de acceder al título correspondiente a través de un convenio con la Consejería de Educación para fijar unos requisitos de evaluación y acreditación de competencias adquiridas de la experiencia laboral.

SIN ANTIGÜEDAD NI CARRERA

Pero otro de los problemas es que en la propuesta de la Junta tampoco se reconoce la conservación de la antigüedad, los trienios y los derechos de carrera profesional dentro del nuevo grupo. "Lo mantiene en el anterior cuando se trata de una integración del viejo cuerpo en el nuevo cuerpo y, por tanto, debería conservarse todo lo consolidado anteriormente en antigüedad, trienios y carrera profesional", ha agregado.

El presidente de USCAL ha añadido que, además, no se incorpora al operativo a todos los que actualmente están formando parte de él como los peones especializados de montes, los capataces en especialidad forestal y los técnicos superiores y medios especialistas en sistemas de información geográfica.

"Estos, cuando la necesidad se impone, además de hacer las funciones habituales que llevan a cabo dentro de la consejería, participan en el operativo y, sin embargo, no les quieren incorporar al operativo en este proceso de modernización, como dicen ellos, del operativo", ha señalado.

Finalmente, ha asegurado que no se permite que todos los integrantes del operativo sean considerados como bomberos forestales durante todo el año, lo que impediría cotizar lo suficiente para poder acceder a los coeficientes reductores de jubilación.

"Si solo se considera la temporada de incendios los tres o cuatro meses van a cotizar por cuatro meses y van a necesitar 60 años para llegar a la cotización de 15 años mínimo que se va a requerir para poder tener unos coeficientes reductores", ha concretado Martínez Domínguez, quien considera que "no tiene sentido" cuando además tendrían un incremento en la cotización para supuestamente jubilarse antes.

"Si por un lado se les incrementa la cotización a la Seguridad Social y por otro lado no se van a poder beneficiar de esa cotización que han hecho como bomberos forestales pues hacemos un pan con unas tortas", ha concluido.