Los usuarios dan una nota de 6,40 al sistema sanitario de CyL, la tercera mejor nota del país

Barómetro sanitario. - MINISTERIO

VALLADOLID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha publicado el 'Barómetro sanitario 2024', en el que los ciudadanos de la Comunidad han dado una nota de 6,40 al Sistema Regional de Salud con lo que la Comunidad mejora en cerca de cuatro décimas la calificación media nacional, que es del 6,02.

Se trata de la tercera nota más alta del país, solo por detrás de Cantabria (6,58) y País Vasco (6,54), si bien la nota otorgada por los usuarios de Castilla y León es sensiblemente inferior a la del pasado año donde se alcanzó el 6,68.

Según los datos del Ministerio, los usuarios dan a la Atención Primaria un 6,79, también la tercera nota superada por los anteriores sistemas sanitarios y por encima de la media nacional que se sitúa en el 6,27; un dato que baja al 5,92 en cuanto a las consultas con especialistas --también por encima de la media nacional del 5,74-- y del 7,53 en hospitalaria, más de cinco décimas mejor que el cómputo nacional.

En cuanto a las preferencias de los usuarios sobre la elección entre sistema público y privado, el 82,4 por ciento de los encuestados eligen la sanidad pública en Atención Primaria frente al 16,9 de la privada, muy por encima de los indicadores nacionales que se sitúan en el 69 y 28,9 respectivamente. De hecho, en este apartado, Castilla y León el sistema público obtiene el mayor respaldo del país.

En Atención Especializada, el 66 por ciento se decanta por el sistema público en la Comunidad, frente al 30,8 del privado --56,5 y 41,1 nacional--, mientras que en la atención hospitalaria es del 86,2 por ciento y el 12,7, entre lo público y privado, también muy por encima de los datos nacionales del 73,9 y 23,8, respectivamente.

Respecto a la Atención Primaria destaca también el valor que los ciudadanos han otorgado a la confianza y seguridad que les transmite los diferentes profesionales sanitarios. En concreto, los médicos obtienen una nota media del 8,04 (7,8 a nivel nacional); que se eleva al 8,3 en el caso de las enfermeras (también superior al 8,02 del país). Además, los usuarios otorgan un 7,37 al tiempo dedicado por los médicos a cada paciente o un 7,53 al conocimiento del historial y del seguimiento de los problemas de los pacientes.

Asimismo, en este nivel asistencial, Castilla y León también supera la media española respecto a los tiempos de espera y atención. En la Comunidad los usuarios esperan una media de 6,08 días para ser atendidos en la consulta de su médico de Familia, frente a los 9,15 días de media nacional.

Una vez en consulta, la nota que los pacientes castellanos y leoneses otorgan al tiempo que les ha dedicado su médico es de 7,37, una calificación superior al 6,96 que dan los ciudadanos en el Sistema Nacional de Salud.

ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y HOSPITALARIA

A la hora de calificar los ingresos hospitalarios, Castilla y León da a este servicio una puntuación de 7,53 (empora en más de un punto la calificación anterior), si bien supera el 7,02 nacional. Y el 86,2 por ciento de las personas escogerían un hospital público para una atención que requiriera ingreso, opción elegida por el 73,9 por ciento de los encuestados en España.

La relación con los profesionales de la Atención Especializada y Hospitalaria también ronda el notable. De este modo, los usuarios valoran con un 7,62 tanto la confianza y seguridad que les transmiten los trabajadores de este nivel asistencial, como la información recibida por parte de ellos. También califican con un 7,25 el tiempo que se ha dedicado para atenderles.

El 'Barómetro sanitario 2024' señala también que en Castilla y León se valoran mejor las urgencias de los servicios sanitarios públicos que en el conjunto de España, con notas regionales del 6,57 para las urgencias en hospitales -588 de media nacional-, 7,86 para las urgencias 061 y 112 -7,26 estatal- y 6,98 para las urgencias en los centros de Atención Primaria -6,32 media española-. Por todo esto, la Comunidad es la primera de España que más elegiría el sistema público en una situación de emergencia en un 80,3 por ciento de los casos, frente al 70,7 por ciento estatal.

Por último, la espera media en este servicio se situó en algo más de tres horas (183 minutos) por los tres horas y media en el conjunto del país (216,69 minutos).