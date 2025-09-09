La UVA superará los 5.000 alumnos de nuevo ingreso con un crecimiento del 8% respecto al curso pasado

VALLADOLID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Valladolid (UVA) sobrepasará los 5.000 alumnos de nuevo ingreso este curso con un crecimiento del 8 por ciento, lo que supone un "notable crecimiento" y recuperar cifras que "hacía mucho tiempo" no registraba la institución académica.

Así lo ha señalado el rector Antonio Largo ante los medios en el incio del curso universitario. Unas cifras "positivas", ha remarcado, para recordar que en 2018 había 4.240 estudiantes y el pasado curso sobre los 4.700. "Mantenerse ahora mismo con la demografía que tenemos en Castilla y León y con la competencia de universidades que hay en España es notable y un éxito... si encima creces sensiblemente, pues estamos muy satisfechos y valoramos que los estudiantes y sus familias confían en la Universidad de Valladolid", ha reflexionado.

El rector ha extendido este crecimiento a todas las titulaciones, aunque muchas de ellas no pueden hacerlo porque tienen "numerus clausus". "Hemos multiplicado casi por cinco, el número de estudiantes en Geografía y Ordenación del Territorio. Hemos incrementado casi un 50 por ciento en Estudios Clásicos. Experimentamos crecimiento prácticamente en todas las áreas y campus, lo que es un indicador de que se hace un buen trabajo en todas las áreas y eso es gracias al trabajo de nuestros profesores", ha continuado.

Respecto a la implantación de los nuevos grados en Biotecnología y Farmacia, Antonio Largo ha explicado que el primero arrancará en 2026 con 45 plazas y que, en la actualidad, se está realizando obras en el centro donde se va a impartir en Palencia, mientras que en el caso de Farmacia se está ultimando la memoria técnica que presentará a finales de septiembre para que lo evalúe la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (AcsuCyL).