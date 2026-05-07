'Va de Bach' cierra este domingo la programación familiar de Artes Escénicas del semestre del Auditorio de León

Archivo - El Auditorio Ciudad de León acoge este domingo el espectáculo 'Va de Bach'. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 7 May. (EUROPA PRESS) -

El espectáculo 'Va de Bach', de la compañía Aracaladanza, cerrará este domingo, 10 de mayo, la programación de Artes Escénicas para público familiar diseñada por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León para el primer semestre del año.

En 'Va de Bach' Aracaldanza explora la inspiración de Johan Sebastian Bach a través de la danza, a la vez que persigue liberar la imaginación de espectadores de todas las edades. La compañía da rienda suelta a un torrente de imágenes que buscan provocar sensaciones y emocionar con sorpresa a quienes se sienten en el patio de butacas.

La obra, incluida también en el Programa Estatal de Artes Escénicas Platea, es un espectáculo premiado con el Talía 2025 a la mejor escenografía. También fue finalista en los Premios MAX 2025 en la categoría mejor espectáculo, juvenil o familiar, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

La idea y dirección de la obra recaen en Enrique Cabrera y la coreografía, en Aracaladanza. Sobre el escenario estarán Carolina Arija, Jonathan de Luis, Jimena Trueba, Aleix Rodríguez y Lydia Martínez junto a la actriz cantata Carla Maró, mientras que la música original es de Luis Miguel Cobo.

La puesta en escena en el Auditorio de León está incluida en el abono familiar y comenzará a las 18.00 horas. El precio de las entradas es de seis euros y se pueden adquirir tanto en la app y en el canal de venta online del Auditorio Ciudad de León, así como en taquilla dos horas antes del inicio de la función.

'Va de Bach' es un sueño, y como tal, carece de estructura argumental y narrativa convencional. Su pretensión es la de prender la llama de la imaginación de cualquier espectador, tenga la edad que tenga.

Se trata de una libérrima construcción escénica que toma cuerpo a partir de ensayos en los que los elementos escenográficos se convierten en protagonistas. Por eso, 'Va de Bach' es un montaje de alta cultura que iluminará y emocionará a los espectadores que se acerquen a él, bien por su pasión por Bach o por ser amantes del arte coreográfico