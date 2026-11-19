La presentación de la Jornada de la Matanza de Valdestillas. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La localidad vallisoletana de Valdestillas rememorará este sábado, 22 de noviembre, las tradiciones rurales de la Comunidad con la X edición de la Jornada de la Matanza, una "fiesta" que tiene el propósito de "que los más jóvenes puedan conocer de primera mano todo aquello que hacían sus familias" con el cerdo.

Así lo ha trasladado el diputado de Innovación Digital, Gobierno Abierto y Contratación, David de la Viuda, que ha estado acompañado por el alcalde del municipio, Alberto Sanz, en el Palacio de Pimentel.

En este marco, De la Viuda ha puesto en valor "la cultura y el patrimonio que tenían los pueblos de la provincia y quienes lo conservan", un acto que rememora "una fiesta tan habitual antiguamente como era la matanza en la mayoría de los corrales de las casas".

Por ello, el diputado ha hecho un llamamiento "a todos los vecinos de los pueblos cerca de Valdestillas y de fuera de la provincia para que disfruten del folclore, de la tradición y del patrimonio inmaterial".

Por su parte, Sanz ha recordado la "ilusión" de la primera edición después de una década, así como que el objetivo del evento desde el inicio es "divulgar las tradiciones, la cultura, el patrimonio inmaterial y educar a los jóvenes sobre una celebración que era habitual".

En este sentido, el primer edil, de forma anecdótica para ejemplificar el olvido de la práctica, ha mencionado que conoce a niños a los que si les preguntan "'¿de dónde salen las salchichas?', algunos piensan que salen de la estantería de un supermercado".

PROGRAMA

Las Jornadas de la Matanza se iniciarán este sábado, a las 11.00 horas, con la degustación de tortas de chicharrón maridadas con café de puchero y orujo, que darán paso al chamuscado y estazado del cerdo para la elaboración del mondongo tradicional, "como se hacía entonces". A continuación, tendrán lugar las demostraciones y talleres de alfarería y de instrumentos artesanales para los más pequeños.

La cita seguirá a las 13.00 horas con la presentación de la Jornada a cargo de del matancero de honor de esta edición y valdestillano, Andrés Fadrique Leonardo, un experto matarife que realiza desde hace años matanzas en domicilios de localidad.

Seguidamente, se realizará un brindis popular de vinos en colaboración con la Ruta del Vino de D.O. Rueda que finalizará con el VIII Concurso de bebedores de porrón.

Posteriormente, a las 13.30, se realizará un almuerzo matancero a base de panceta y chorizo, para el que se elaborarán "casi 3.000 bocadillos", a 3 euros la unidad, y con el que se incluye vino, agua o mosto y una participación en el sorteo de un jamón.

Finalmente, el broche musical de la jornada correrá a cargo del grupo Enredabailes Folk, que animará al público asistente con su música tradicional castellana.